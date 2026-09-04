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Cultura e Spettacolo/
Mezzanego: domenica 6 la Festa di Nostra Signora di Lourdes
4 settembre 2026 | 15:02
Preceduta dalla Santa Messa di sabato, domenica 6 a Prati di Mezzanego si svolge la Festa di N.S. di Lourdes: alle 20.30 la Messa solenne animata dal Coro interparrocchiale, quindi la processione “Aux Flambeaux” e la Benedizione Eucaristica. Al termine, seguirà
intrattenimento musicale del gruppo Colibrì Band presso il Glicine Monumentale sul piazzale. Il gruppo, composto da studenti della Scuola di Musica della Filarmonica di Chiavari, allieterà un momento conviviale e condiviso a conclusione della serata, insieme alle estrazione della sottoscrizione a premi.