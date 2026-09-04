Temi del giorno:
previsioni arpal
Giornata calda e soleggiata con umidità su valori alti
4 settembre 2026 | 07:30
Cielo sereno per tutta la giornata; in serata aumento della nuvolosità sul Centro-Ponente: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli dai quadranti meridionali, localmente moderati sulle zone interne del Centro-Ponente al pomeriggio e alla sera
MARE: poco mosso, localmente calmo
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo
TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione
UMIDITÀ: su valori alti