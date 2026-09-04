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Giornata calda e soleggiata con umidità su valori alti

4 settembre 2026 | 07:30
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Giornata calda e soleggiata con umidità su valori alti

Cielo sereno per tutta la giornata; in serata aumento della nuvolosità sul Centro-Ponente: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli dai quadranti meridionali, localmente moderati sulle zone interne del Centro-Ponente al pomeriggio e alla sera

MARE: poco mosso, localmente calmo

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo

TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione

UMIDITÀ: su valori alti