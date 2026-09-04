Genoa-Como 1-4, Osmajic illude ma i rossoblu crollano al Ferraris

La formazione di Fabregas ribalta lo svantaggio con Baturina, Diao e Nico Paz, poi completa il poker nella ripresa.

Genoa-Como finisce 1-4 al Ferraris, con i rossoblu avanti grazie a Osmajic ma incapaci di contenere la reazione della formazione allenata da Fabregas, che ribalta la gara già nel primo tempo e poi completa il poker nella ripresa.

De Rossi si affida al 3-5-2 con Marcandalli, Ostigard e Vasquez davanti a Bijlow. A centrocampo ci sono Sabelli ed Ellertsson sugli esterni, mentre Sow, Frendrup e Baldanzi occupano la zona centrale. In attacco spazio alla coppia Colombo-Osmajic.

Il Como parte subito in avanti e dopo appena 1 minuto Douvikas trova la conclusione, respinta da Ostigard. Al 7’ ci prova Couto con il sinistro, ma Bijlow manda il pallone in calcio d’angolo. Tre minuti più tardi Perrone ha una buona occasione, ma disturbato da Baldanzi manda alto. Al 16’ è ancora Bijlow a salvare il Genoa sulla conclusione da fermo di Nico Paz.

Alla prima vera occasione, al 19’, i rossoblu passano in vantaggio. Colombo mette il pallone in mezzo e Osmajic interviene per il gol dell’1-0. Per il nuovo attaccante arrivato dal Preston è la prima rete con il Genoa.

Il Como reagisce e al 25’ trova il pareggio con Baturina, che calcia con potenza dalla distanza e supera Bijlow per l’1-1. La formazione di Fabregas continua ad attaccare e al 33’ completa il sorpasso con Diao, che batte il portiere rossoblu con un tiro di interno per il 2-1.

Il Como continua a creare pericoli ogni volta che si porta in avanti e al 41’ arriva anche il terzo gol. Nico Paz calcia con il destro e trova la rete del 3-1. Il Genoa va così all’intervallo sotto di 2 gol.

A inizio ripresa De Rossi cambia l’assetto offensivo, togliendo Sabelli e inserendo Vitinha. Al 51’ Ostigard interviene bene sul cross di Diao, mentre al 57’ è Ellertsson a cercare la conclusione, deviata in calcio d’angolo. Poco dopo Colombo serve nuovamente Osmajic, come in occasione del primo gol, ma questa volta il pallone termina sul fondo.

Il Como sfiora il quarto gol con Douvikas, che al 60’ manda alto di testa. De Rossi interviene ancora sulla formazione e al 63’ inserisce Messias ed Ehizibue al posto di Baldanzi e Colombo. Al 68’ Nico Paz va vicino alla doppietta, ma la sua conclusione si stampa sul palo.

Il Genoa prova a rientrare in partita e al 74’ Messias calcia verso la porta, trovando però una deviazione che manda il pallone in angolo. Il Como, però, continua a gestire la gara e al 79’ trova il quarto gol. Kean parte in velocità e serve Diao, che conclude la galoppata con il tiro all’angolino per il 4-1.