Favale: domenica 6 ritorna la “Festa degli antichi e nuovi mestieri”

A Favale, Comune della Fontanabuona, domenica 6 settembre si svolge la “Festa degli antichi e nuovi Mestieri” in cui è dato spazio sia alle antiche attività come taglialegna, spazzacamini, ombrellai, affila-coltelli, sia alle nuove che spesso stupiscono per la loro originalità. La festa inizia alle 11 e unisca unisce hobby, artisti, artigiani, ditte, passioni, tradizioni, cucina, mercatino, sorprese, artisti di strada e musica. Lo scorso anno, ripresa anche dalle telecamere di Entella Tv, ebbe yun successo straordinario. Per raggiungere il centro cui sarà un servizio navetta< dal campo sportivo.