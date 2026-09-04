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Fino a lunedì 7 a San Salvatore

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Cogorno: prosegue la festa della Croce Rossa, gastronomia e danze

4 settembre 2026 | 07:21
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di Redazione

Redazione

Cogorno: prosegue la festa della Croce Rossa, gastronomia e danze

“Aspettando i perdoni e i perdonetti”. Prosegue fino a lunedì 7, a San Salvatore, la festa organizzata dal Comitato di Cogorno della Croce Rossa Italiana.

Ogni sera dalle 19 stand gastronomico con polenta, ravioli, trofie, asado, spezzatino di capra, salsiccia, testaieu, dolci.

Per quanto riguarda le danze, con inizio alle 21,

Venerdì 4: discomusic con gli Hypnoisia

Sabato 5 orchestra Wiliam Band

Domenica 6 orchestra Alessia Caracausa

lunedì 7 orchestra i Caravel.