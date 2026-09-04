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Fino a lunedì 7 a San Salvatore|
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Cogorno: prosegue la festa della Croce Rossa, gastronomia e danze
4 settembre 2026 | 07:21
“Aspettando i perdoni e i perdonetti”. Prosegue fino a lunedì 7, a San Salvatore, la festa organizzata dal Comitato di Cogorno della Croce Rossa Italiana.
Ogni sera dalle 19 stand gastronomico con polenta, ravioli, trofie, asado, spezzatino di capra, salsiccia, testaieu, dolci.
Per quanto riguarda le danze, con inizio alle 21,
Venerdì 4: discomusic con gli Hypnoisia
Sabato 5 orchestra Wiliam Band
Domenica 6 orchestra Alessia Caracausa
lunedì 7 orchestra i Caravel.