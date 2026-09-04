Cinque Terre: il Festival “Five” si chiude con un omaggio a Pino Daniele

Da Ufficio stampa FIVE (testo e foto)

Si chiude con un grande appuntamento dedicato a Pino Daniele la prima edizione di “FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre”, la rassegna tra musica e parole organizzata da Ad Eventi e promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dai Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, in collaborazione con le realtà del territorio.

Dopo aver attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi delle Cinque Terre, il festival arriva al suo appuntamento conclusivo giovedì 10 settembre alle ore 21.00 a Manarola, in Piazza Capellini, con due protagonisti di assoluto rilievo del panorama jazz italiano: Fabrizio Bosso e Julien Mazzariello, che porteranno sul palco “Il cielo è pieno di stelle”, un intenso omaggio alla musica di Pino Daniele.

Il progetto nasce dall’incontro tra due grandi interpreti del jazz contemporaneo e il repertorio di uno dei più importanti cantautori italiani. Fabrizio Bosso alla tromba e Julien Mazzariello al pianoforte propongono una rilettura originale delle composizioni di Pino Daniele, concentrandosi soprattutto sulla sua straordinaria scrittura musicale e sulle molte anime che hanno attraversato la sua produzione. «La musica e la poetica di Pino Daniele hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso – racconta Fabrizio Bosso –. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky, ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita».

L’intenzione di Bosso e Mazzariello non è quella di proporre una semplice rilettura del repertorio, ma di vestire quelle musiche di colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie conosciute attraverso la sensibilità e i timbri di due straordinari protagonisti del jazz contemporaneo. Il concerto ripercorre così alcune delle diverse traiettorie musicali di Pino Daniele, restituendo un ritratto inedito del cantautore napoletano, costruito soprattutto attraverso la musica e la forza delle sue composizioni.

Il repertorio abbraccia un’ampia selezione della sua produzione: dall’immancabile “Napule è” alla trascinante “Je so’ pazzo”, dalla magia di “Quanno chiove” fino a brani come “Quando”, “Allora sì” e “Sicily”, quest’ultima nata dalla collaborazione con il grande jazzista americano Chick Corea. Un viaggio attraverso melodie e atmosfere che hanno fatto di Pino Daniele un artista capace di mettere in dialogo tradizione napoletana, blues, rock, funk e jazz, creando un linguaggio musicale personale e irripetibile.

Con questo appuntamento si conclude un percorso che, nel corso della prima edizione, ha portato artisti, musicisti e pubblico in alcuni degli angoli più belli delle Cinque Terre, creando un dialogo tra musica e paesaggio e proponendo concerti capaci di spaziare tra jazz, musica d’autore, contaminazioni mediterranee e sonorità internazionali.

L’appuntamento di Manarola rappresenta quindi il gran finale di una prima edizione che ha attraversato i cinque borghi delle Cinque Terre, portando la musica in luoghi unici e costruendo una proposta culturale condivisa capace di valorizzare il territorio attraverso la qualità degli spettacoli.

L’ingresso a “FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre” è libero e gratuito, senza possibilità di prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.