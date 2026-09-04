Chiavari: giunta riunita da remoto, il sindaco in convalescenza

Il sindaco è un personaggio pubblico, la sua assenza da Palazzo Bianco, in un primo momento per ferie in Val d’Aveto, ha suscitato apprensione tra i cittadini attenti alla vita pubblica. A Chiavari le voci corrono veloci. Il sindaco di Chiavari Federico Messuti ha partecipato, presiedendola, all’ultima seduta di giunta svoltasi da remoto e le sue condizioni non sono assolutamente preoccupanti. Sarebbe stato affetto da un disturbo che in questo periodo estivo avrebbe colpito molte persone, forse per il caldo eccessivo; individuata l’origine del disturbo, la terapia guarisce nel giro di pochi giorni. E’ probabile che lo stesso sindaco tranquillizzi, come aveva fatto in passato, i suoi concittadini appare ritornerà a Palazzo Bianco. (m.m.)