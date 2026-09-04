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Cultura e Spettacolo
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Chiavari: alla Zafra saggio sull’ascesa e caduta di Temistocle

4 settembre 2026 | 18:45
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Chiavari: alla Zafra saggio sull&#8217;ascesa e caduta di Temistocle
Paolo Bonini

Da Libreria La Zafra

Mercoledì 9 settembre, alle ore 21.00, la Libreria ‘La Zafra’ (Via Vittorio Veneto 32, Chiavari) ospiterà la presentazione del libro Temistocle. Ascesa e caduta del genio navale ateniese, dello storico inglese Michael Scott, pubblicato dalle Edizioni LEG.

L’incontro vedrà la partecipazione del prof. Sergio Audano (Liceo ‘Marconi-Delpino’ di Chiavari), autore della prefazione al volume, che presenterà l’opera e ne discuterà i contenuti con il pubblico, ripercorrendo la straordinaria e complessa parabola storica di uno dei più brillanti e controversi protagonisti dell’Atene classica.

Famoso per la geniale intuizione strategica che portò alla vittoria navale di Salamina contro i Persiani, Temistocle fu l’artefice della potenza marittima di Atene. Il saggio di Michael Scott ne traccia un ritratto avvincente e storicamente rigoroso, analizzandone l’ascesa politica, il fiuto militare e l’inevitabile declino segnato dall’ostracismo e dall’esilio.

L’evento sarà introdotto da Paolo Bonini della Libreria ‘La Zafra’, l’accesso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.