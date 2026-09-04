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Sabato 5 in basilica. Processione, fuochi, mercatino

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Attualità
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Camogli festeggia il patrono San Prospero

4 settembre 2026 | 11:37
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di Redazione

Redazione

Camogli festeggia il patrono San Prospero

Sabato 5 settembre nella parrocchia di Camogli si celebra la Festa patronale di San Prospero.

Programma

ore 20.15: dalla basilica di Santa Maria Assunta, dopo il canto del vespro, processione con l’Arca del Santo portata a spalla e accompagnata dai Cristi, dalle Confraternite e dalla Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini”. Presiede dom Francesco Pepe priore del monastero di San Prospero sede dei Benedettini Olivetani

ore 22 circa: arrivo della processione in piazza Colombo e rientro in basilica con la tradizionale “corsa della Cassa” su per la scalinata

ore 22.30 circa: spettacolo pirotecnico su Rivo Giorgio a cura dell’Associazione Culturale San Fortunato. Per posizionare i fuochi parte della spiaggia sarà interdetta a partire dalle 8 del mattino.

Sabato 5 e domenica 6 settembre mercatino di hobbistica, artigianato e antiquariato in via XX Settembre e in via della Repubblica

Domenica 6 settembre alle 11 Messa solenne celebrata da Giuseppe Bernardini nel ricordo del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.

La cartolina riassume la leggenda di San Prospero morto nella località collinare omonima La sala fu contesa, affidato ad un mulo, questo decise di trasportarla in parrocchia 