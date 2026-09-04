Camogli festeggia il patrono San Prospero

ore 20.15: dalla basilica di Santa Maria Assunta, dopo il canto del vespro, processione con l’Arca del Santo portata a spalla e accompagnata dai Cristi, dalle Confraternite e dalla Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini”. Presiede dom Francesco Pepe priore del monastero di San Prospero sede dei Benedettini Olivetani

ore 22 circa: arrivo della processione in piazza Colombo e rientro in basilica con la tradizionale “corsa della Cassa” su per la scalinata

ore 22.30 circa: spettacolo pirotecnico su Rivo Giorgio a cura dell’Associazione Culturale San Fortunato. Per posizionare i fuochi parte della spiaggia sarà interdetta a partire dalle 8 del mattino.

Sabato 5 e domenica 6 settembre mercatino di hobbistica, artigianato e antiquariato in via XX Settembre e in via della Repubblica