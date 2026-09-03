Vela/ Rapallo: 4° Trofeo Alberto e Franca Devoto

Da Comunicazione Circolo Nautico Rapallo

Tredici imbarcazioni, una bella brezza serale e tanta voglia di stare insieme in mare: così la Lega Navale Italiana, sezione di Rapallo, ha celebrato venerdì 28 agosto 2026 il 4° Trofeo Alberto e Franca Devoto, raduno velico serale memorial che ormai profuma di tradizione, amicizia e sport vero.

La serata è partita nel migliore dei modi: merenda per caricarsi, equipaggi pronti e vento finalmente collaborativo, di quelli che fanno venire il sorriso anche a chi controlla continuamente le vele. Giudici del comitato di regata : “Cucciolo” Armaleo e Lilia Cuneo.

Al via è scattato con grande tempismo Maurizio Manzoli del Circolo Nautico Rapallo su “Meteorite”, insieme a Matteo Bavestrello e ad Andrea, giovane promessa della scuola vela del CNR ; Ma la mossa tattica più brillante l’ha intuita “Pappi”, One Design 27 della famiglia Chiappe — Michele, Filippo, Andrea e Tiziana — che ha condotto a lungo la veleggiata con passo sicuro e grande determinazione. Nel finale, però, la maggiore stazza del J92 “Pomela J” di Nicola Vivanet ha fatto valere tutta la sua potenza, tagliando per primo il traguardo. Applausi al nutrito gruppo del Circolo Nautico Rapallo che, come sempre, ha partecipato con spirito sportivo e grande simpatia, contribuendo a rendere ancora più viva la serata. In acqua, tra gli altri, Paolo Giacometti con “Marvel”, Giancarlo Olderico con Matteo Olderico e Rosanna Garau su “Carolina II”, Luigi Suvini su “Gioppo” e Giorgio Savasta con il suo immancabile “Baccalà II”. La classifica finale ha visto dunque il successo di “Pomela J”, seguita da “Pappi” e da “Mistero” di Riccardo Macchiavello, a conferma di una veleggiata combattuta ma sempre nel segno della cordialità marinara.

A chiudere la giornata, come si conviene alle belle storie di mare, premiazione e un capriccio estivo di pasta per tutti a notte inoltrata. E poi Mojito, Spritz e torta al cioccolato alla grande, un vero e proprio assalto alla cambusa, sono andati a ruba più veloci del vento in poppa.!