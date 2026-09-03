Sestri: violenza di genere, il centro-sinistra vuole un programma di prevenzione permanente

Da Progresso per Sestri

Il gruppo consiliare Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti ha depositato una mozione per istituire un programma comunale permanente dedicato alla prevenzione della violenza di genere, all’educazione al rispetto e alla cittadinanza digitale. La proposta è firmata da Marcello Massucco, Maria Elisa Bixio, Roberto Montanari e Gabriele Ovindo.

Le dichiarazioni del consigliere Smeraldi sul femminicidio come “un’emergenza che non esiste” sono gravi e rischiano di minimizzare la violenza contro le donne – dichiarano i consiglieri – Chi rappresenta le istituzioni ha una responsabilità particolare nelle parole che sceglie. Per questo vogliamo che dal dibattito di questi giorni nasca un impegno concreto per la città, a partire dalle giovani generazioni.

La mozione chiede un tavolo territoriale permanente coinvolgendo scuole, ASL 4, Centro Antiviolenza, servizi sociali e associazioni, e un programma educativo annuale dall’anno scolastico 2027/2028, con risorse dedicate nel bilancio comunale.

Particolare attenzione è rivolta ai ragazzi e ai giovani uomini, al coinvolgimento delle famiglie e alla prevenzione della violenza digitale: controllo nelle relazioni, molestie online, diffusione non consensuale di immagini intime e abusi attraverso l’intelligenza artificiale.

“Il sindaco Solinas ha preso timidamente le distanze dalle parole del consigliere Smeraldi. Ora gli chiediamo di trasformare in fatti quella posizione sostenendo questa proposta – conclude il Gruppo – Rivolgiamo l’invito a tutto il Consiglio Comunale: educare al rispetto e prevenire la violenza devono diventare un impegno stabile, con risorse, continuità e una verifica annuale delle attività realizzate”