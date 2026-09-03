Sestri: trekking e concerti, successo della rassegna Aria

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Con il concerto al tramonto di ieri sera, mercoledì 2 settembre, alle Rocche di Sant’Anna si è conclusa la seconda edizione di Aria – merAviglia tRa mare, collIne e musicA, la rassegna ideata dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con l’Associazione Musicale Felice Romani di Moneglia e inserita nel calendario dei “Mercoledì del MuSel”.

Sei appuntamenti, da giugno a settembre, che hanno portato la musica classica in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, abbinandola alla scoperta del paesaggio attraverso trekking accompagnati da guide ambientali e degustazioni di prodotti locali. Un viaggio tra musica, natura e cultura partito il 24 giugno dalla chiesa di San Bernardo con il Duo Kala-Calamaro e proseguito l’8 luglio a Villa Rovereto con il Trio dell’Accademia Flautistica di Genova. Il 22 luglio il Clariverso Duo si è esibito nell’eccezionale cornice del Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini, mentre il 29 luglio la rassegna ha fatto tappa a San Nicolò con lo Zephir International Chamber Music Festival. Il 5 agosto è stata la volta del suggestivo concerto all’alba del Mefitis Quartet ai Ruderi di Santa Caterina. A chiudere il percorso, ieri sera, le Rocche di Sant’Anna, raggiunte anche attraverso il trekking curato dal LabTer Tigullio, dove il violinista Oleksandr Pushkarenko si è esibito al tramonto con un programma dedicato a Bach, Paganini e Sivori.

“Una seconda edizione che è stata un successo, con trekking sempre sold out e concerti partecipatissimi, grazie anche alle location d’eccezione che ogni anno individuiamo insieme all’Associazione Musicale Felice Romani – dichiara l’assessore alla Cultura Maura Caleffi -. Un ringraziamento particolare va a Mariangela Marcone per la sua conoscenza musicale e per la scelta sempre attenta e mai banale dei musicisti. Ringrazio inoltre il LabTer Tigullio per la preziosa collaborazione e tutte le guide che hanno partecipato contribuendo a rendere speciali questi appuntamenti. Questa rassegna dimostra quanto il nostro territorio possa essere vissuto e valorizzato mettendo insieme i suoi aspetti naturalistici e culturali e creando occasioni di incontro attraverso la musica”.