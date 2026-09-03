Sestri: “Le dichiarazioni di Smeraldi sollevano dubbi sulla coesione della maggioranza”

Da Gruppo Territoriale Tigullio e Valli – Movimento 5 Stelle

Quando si parla di femminicidio, dietro ogni dato c’è una persona, una donna che ha perso la vita, una famiglia distrutta, dei figli che rimangono senza una madre. È questo il punto che non possiamo mai perdere di vista.

Chi ricopre un ruolo istituzionale ha una responsabilità ancora maggiore: le parole che pronuncia contribuiscono a rappresentare la comunità e devono essere sempre improntate a rispetto, consapevolezza e senso delle istituzioni. Sul femminicidio non servono negazioni o provocazioni, ma impegno, prevenzione e la capacità di riconoscere la gravità di un fenomeno che continua a colpire tante donne.

Prendiamo atto della presa di posizione del sindaco Solinas, che ha definito quella espressa da Smeraldi una lettura personale dei dati e lontana dal proprio pensiero.

Andrea Cecconi (M5S): “Quanto è solida questa maggioranza?”

“La presa di posizione del sindaco è un atto dovuto, ma a questo punto una domanda politica è inevitabile: quanto è solida questa maggioranza?

Smeraldi è un consigliere della maggioranza che sostiene Solinas e, dopo l’intervento del sindaco, ha espresso a sua volta forti perplessità sulla posizione assunta dal primo cittadino. Mi chiedo allora quale sia oggi il livello di coesione di questa maggioranza e su quali valori condivisi si fondi.

Mi sorprende inoltre il silenzio degli altri componenti della maggioranza. Mi sarei aspettato una presa di posizione anche dalle consigliere e dalle assessore, soprattutto su un tema come la violenza contro le donne.

Una maggioranza non può essere soltanto una somma di numeri: deve essere anche una comunità di valori e responsabilità, e su questo, oggi, credo che Solinas debba dare delle risposte”, conclude Cecconi.