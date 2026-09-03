Sestri: “Aperitivo Letterario” con “Barbablù”

Da Carmen Falcone, direttrice artistica di Teatri di Levante

“Donne e percorsi, teniamoci per mano” in questa coda d’estate riprende il suo “ viaggio”, e lo fa attraverso incontri tra luoghi, narrativa e figure femminili.

Da sabato 22 agosto alle ore 18.00 a Sestri Levante, fino a sabato 24 ottobre torna l‘Aperitivo Letterario, il consueto appuntamento di fine estate con i libri al tramonto a cura di teatri di Levante, con il patrocinio del Comune di Sestri Levante, in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e Palazzo Fascie Rossi.

L’Aperitivo Letterario nasce da un’idea di Carmen Falcone a Chiavari quindici anni fa, nel 2011, nello spazio Lido, e nel 2016 viene acquisito da Teatri di Levante, sempre gestito da Falcone.

Sei gli incontri che vedono la presentazione di sette libri, di cui due prime nazionali. Tre i filoni: • L’amore oltre • Nel segno del giallo

• Donne e percorsi, siamo tutte Olga.

E dopo i successi del 22 del 29 agosto che hanno visto un pubblico attento, silenzioso e molto partecipe, sabato 5 settembre alle ore 18 in Piazzetta Dino Bellotti, sotto la Torre dei Doganieri è la volta di Barbablù di Fiorella Colombo, il primo dei tre appuntamenti, tutti Erga Edizioni, di Siamo tutte Olga, che affronta la piaga del femminicidio attraverso la fiaba.

Un percorso psicologico che entra forte e potente dentro l’anima costringendola a prendere consapevolezza di sé.

Il volume offre un percorso esperienziale completo per la scoperta di tutte le parti di se e l’accettazione e integrazione dell’ombra, per la piena consapevolezza individuale e collettiva.

Ognuno di noi possiede un lato oscuro dentro di se , che fa paura. Questa pubblicazione propone un percorso, utile per l’educazione affettivo-emotiva, dedicato a chi desideri uscire dalla trappola della vittima-carnefice, partendo dal risveglio del sacro femminile e del sacro maschile dentro ciascuno di noi. Attraverso questa fiaba e i diversi archetipi che essa veicola, si andrà a scoprire la propria personale chiave nascosta, per aprirsi tesori che possono celarsi nella parte piu buia di ciascuno. Il libro si completa con attività.

Edito da Erga, casa editrice storica, fondata a Genova nel 1964. Erga edizioni vanta oltre 3000 titoli. Si definisce casa editrice polisensoriale, grazie all’inserimento di contenuti multimediali (audio, video, ambientazioni virtuali, Pdf), sempre aggiornabili. L’editore Merli Marco aggiunge “Dalla violenza di genere al femminicidio, dal bullismo al revenge porn diamo spazio a temi sociali attraverso libri, saggi e strumenti didattici.

In particolare, la casa editrice ha dato voce a studi, testimonianze e riflessioni su violenza di genere, femminicidio, bullismo e revenge porn.

Un impegno che è rivolto soprattutto al mondo della scuola perché siamo convinti che la conoscenza e l’educazione siano strumenti fondamentali per riconoscere la violenza, prevenirla e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità ( M. Merli)”.

“Barbablù – Una fiaba per salvarsi dalla violenza di (ogni) genere “Il volume tratta del tema della violenza attraverso archetipi, simboli, pratiche di consapevolezza. La fiaba si pone come strumento di dialogo con ragazzi e con adulti, proponendo pratiche di introspezione al

fine di individuare dinamiche disfunzionali nella relazione” dichiara l’autrice Fiorella Colombo, attrice e regista teatrale, insegnante, counselor e pedagogista. Sotto la torre dei Doganieri, simbolo di prigionia, come il castello di Barbablù, durante la presentazione del libro ci sarà anche un importante momento teatrale da parte di alcunin attori dello spettacolo che da anni va in scena con grande successo.

Conduce l’incontro Carmen Falcone, attrice e direttrice Artistica di Teatri di Levante, ideatrice del progetto “Donne e percorsi, teniamoci per mano”.