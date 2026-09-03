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Investimenti complessivi per circa 400 mila euro|
‘Santa’: lavori per adeguamento anti-incendio, si parte dalla mensa della “Scarsella”
Da Comunicazione – Comune di Santa Margherita Ligure
Hanno preso il via i lavori del primo lotto di adeguamento dell’Istituto Comprensivo alle più recenti normative anti-incendio.
Oggetto di questo intervento è la struttura del locale “mensa” della scuola primaria “A.R. Scarsella”. Più avanti, i lavori interesseranno anche le strutture e le compartimentazioni di altri spazi, gli impianti e le centrali termiche, le coperture, alcuni serramenti, i sistemi di allarme, il condizionamento estivo della mensa stessa e altre dotazioni del plesso, per una spesa complessiva di poco meno di 390.000 euro, sostenuta in circa 4 fasi, di pari passo con le esigenze normative di certificazione finalizzate ad ottenere i permessi richiesti dalla legge entro il 31 dicembre 2027.
Dichiarano la vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Fabiola Brunetti, e l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Tarabocchia: “Diamo il la a una serie di lavori ai plessi scolastici previsti dalla normativa ma del tutto allineati alla nostra visione sulla sicurezza degli edifici dove i nostri bambini trascorrono una parte cospicua della loro giornata. Cercheremo fonti di finanziamento pubblico da enti sovraordinati, se disponibili, ma anche in loro assenza perseguiremo con grande determinazione l’obiettivo che la legge ci indica. Ci scusiamo anzitempo per gli inevitabili disagi che i lavori comporteranno, ma siamo certi che la finalità di questi interventi sia ampiamente compresa e condivisa dalle famiglie”.
Illustrazione: pixabay.com – utilizzabile gratis