‘Santa’: lavori per adeguamento anti-incendio, si parte dalla mensa della “Scarsella”

Oggetto di questo intervento è la struttura del locale “mensa” della scuola primaria “A.R. Scarsella”. Più avanti, i lavori interesseranno anche le strutture e le compartimentazioni di altri spazi, gli impianti e le centrali termiche, le coperture, alcuni serramenti, i sistemi di allarme, il condizionamento estivo della mensa stessa e altre dotazioni del plesso, per una spesa complessiva di poco meno di 390.000 euro, sostenuta in circa 4 fasi, di pari passo con le esigenze normative di certificazione finalizzate ad ottenere i permessi richiesti dalla legge entro il 31 dicembre 2027.