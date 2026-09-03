Recco: il Santuario si illumina di blu per sensibilizzare sull’autismo e su tutte le disabilità

Domani, giovedì 4 settembre alle ore 21, il sindaco Carlo Gandolfo e il rettore del Santuario don Giuseppe Guastavino insieme a tutte le componenti della festa si ritroveranno per l’accensione delle luminarie sistemate sulla facciata del Suffragio. Quest’anno l’accensione avrà anche un forte valore simbolico in quanto l’edificio sacro si illuminerà di blu per sensibilizzare sull’autismo e sulle altre disabilità, in collaborazione con Fondazione Cometa Blu ETS, per unire fede, tradizione e inclusione. L’illuminazione è stata affidata alla ditta Verdina, che ha utilizzato impianti a led.

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per organizzare questa festa, che è un momento di fede e di aggregazione per tutti i recchesi – ha dichiarato il sindaco Gandolfo -. Domani, dalle ore 21 e per alcuni minuti, la facciata del Santuario della Suffragina si colorerà di blu per richiamare l’attenzione e dare consapevolezza sull’autismo e sulle altre disabilità. Invito tutti a partecipare numerosi e a godere della bellezza delle luminarie, che alimentano la nostra tradizione e la nostra devozione nei confronti della Vergine”.