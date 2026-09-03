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Giovedì 3 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Scuola primaria: chiamata per supplenze e sostegno
Oggi, giovedì 3 settembre, auguri a Gregorio, Marino, Basilissa. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo. Proverbi: “A rubar poco si va in galera; a rubar molto si fa carriera”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Scuola primaria: chiamata per le supplenze; in campo 1.800 prof; per la metà di sostegno. Amt: “Autisti in fuga per un lavoro in porto” “Appello accordo Bucci-Salis”.
Sestri Levante: bufera dopo le parole di Smeraldi sul femminicidio. Lavagna: diga Perfigli, Mangiante contro la Regione. Lavagna: tragico schianto in via Fico. Lavagna pacemaker a due centenarie. Lavagna: itinerari tra uliveti e ardesia, l’exploit di una guida. Chiavari: urta ciclista e prosegue; rintracciata dalla Polstrada.
Rapallo: lavori alla funivia, occorre migliorare i conti. Santa Margherita: rinasce il Parco “Batti”. Santa Margherita: ex ospedale via Arpe, occorre nuova perizia. Portofino: passo del bacio e sentiero dei tubi chiusi, si studia il progetto. Portofino: multato locale fracassone.
Camogli: il viaggio del Dragun verso Venezia. Recco: reti per intercettare i residui dei fuochi pirotecnici.
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