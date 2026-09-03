Rapallo: torna il Concorso pianistico “Eugenio de Luca”

Il concorso vuole rendere omaggio a Eugenio de Luca, pianista, didatta, divulgatore e compositore che ha contribuito alla crescita del panorama culturale rapallese. La competizione è dedicata a pianisti chiamati a confrontarsi con un repertorio degli ultimi cento anni, un brano d’obbligo e una composizione inedita commissionata per l’occasione. Il percorso prevede inoltre un colloquio di ciascun candidato con una giuria di alto livello e di diversa provenienza geografica.