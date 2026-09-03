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Sabato 10 e domenica 11 ottobre|
Rapallo: torna il Concorso pianistico “Eugenio de Luca”
Da ufficio stampa Comune di Rapallo
Il 10 e 11 ottobre il Teatro Auditorium delle Clarisse ospiterà il Concorso pianistico Eugenio de Luca – Città di Rapallo, organizzato dall’Associazione Franco Pucciarelli ETS con il sostegno del Comune di Rapallo.
Il concorso vuole rendere omaggio a Eugenio de Luca, pianista, didatta, divulgatore e compositore che ha contribuito alla crescita del panorama culturale rapallese. La competizione è dedicata a pianisti chiamati a confrontarsi con un repertorio degli ultimi cento anni, un brano d’obbligo e una composizione inedita commissionata per l’occasione. Il percorso prevede inoltre un colloquio di ciascun candidato con una giuria di alto livello e di diversa provenienza geografica.
“Siamo particolarmente felici di accogliere a Rapallo un appuntamento che unisce cultura, formazione e valorizzazione dei giovani talenti – dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci – Il Concorso Eugenio de Luca rappresenta un’occasione importante per ricordare una figura profondamente legata alla nostra città e, allo stesso tempo, per confermare la vocazione di Rapallo come luogo capace di ospitare iniziative culturali di qualità”.
“Investire nella cultura significa anche creare occasioni di confronto e crescita per i giovani. Il Concorso Eugenio de Luca porta a Rapallo musicisti e competenze di alto livello e contribuisce a valorizzare l’Auditorium delle Clarisse come spazio dedicato alla cultura e alla formazione”, aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Mastrangelo.