Rapallo: pasticceria “La Riviera”, falsa la news relativa a un nuovo acquisto

Con profondo rammarico nella giornata di oggi abbiamo appreso che la nostra famiglia è stata oggetto di una cosiddetta fake news.

Qualcuno ha creato una falsa notizia che ha fatto circolare su molti smartphone della zona tra Rapallo e Santa Margherita.

Secondo questa notizia fasulla la nostra famiglia starebbe per acquisire un altro esercizio commerciale simile al nostro a Santa Margherita.

Non c’è nulla di vero in questa notizia che è stata fatta girare chissà per quale motivo.

Siamo vittime noi come lo è anche l’attuale proprietà dell’esercizio sammargheritese.

Per questo motivo prendiamo le distanze da questi contenuti e diffidiamo chiunque a pubblicare o diffondere notizie del genere.

Siamo persone che amano lo scherzo e goliardia. Ma questa volta, proprio perché è stato preso ad oggetto il nostro lavoro quello di altri, non possiamo e non vogliamo essere partecipi di certi scherzi di cattivo gusto.