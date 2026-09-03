Rapallo: operativo il punto sbarco dei crocieristi; prova di allestimento ok

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Un passo decisivo verso l’ingresso ufficiale di Rapallo nelle rotte del turismo crocieristico internazionale. Nella giornata di ieri, presso il Molo Duca degli Abruzzi, è stata eseguita con pieno successo la prova di allestimento del punto di sbarco dei turisti provenienti dalle grandi navi che ancoreranno al largo della città. Si tratta di un intervento tecnico e operativo di fondamentale importanza, strutturato per garantire i più elevati standard di sicurezza richiesti dal settore marittimo.

L’operazione è stata effettuata sotto la supervisione del Port Facility Security Officer (PFSO), Walter Aronni, e permetterà ai crocieristi di approdare a Rapallo nella massima sicurezza. Grazie al positivo esito del test, ora si attende il via libera da parte della Capitaneria di Porto per attivare il punto di fonda cittadino che potrebbe diventare pienamente operativo già a partire dal prossimo autunno, aprendo Rapallo a nuovi e prestigiosi flussi turistici.

Dichiarazione del Sindaco, Elisabetta Ricci: “L’esito positivo di questa prova tecnica rappresenta un momento di svolta per il futuro turistico ed economico di Rapallo. La gestione della sicurezza e la conformità ai protocolli internazionali rappresentano il requisito essenziale per accogliere le compagnie crocieristiche. L’arrivo delle navi da crociera è un obiettivo strategico su cui abbiamo lavorato con determinazione: consentirà alla nostra città di posizionarsi con autorevolezza nel circuito del turismo marittimo internazionale, generando importanti ricadute positive per il commercio e le attività locali. Ringrazio il dott. Walter Aronni per la professionalità e il rigore con cui hanno condotto questo test fondamentale”.