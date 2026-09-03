Rapallo: “Chiara di Dio”, musical in anteprima il 22 e 23 settembre

Da Rosanna Tomassini

Con il patrocinio della Commissione Europea e del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi che coordina le iniziative ufficiali per l’anniversario (1226-2026) come convegni, itinerari spirituali e culturali, torna in scena “Chiara di Dio” il musical originale a firma e regia di Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana, che debutta nell’allestimento 2026 in anteprima a Rapallo il 22 e 23 settembre e il 26 settembre a Savona. Successive rappresentazioni a Rimini (dall’11 ottobre al 29 novembre) e ad Assisi con diverse date in corso di definizione.

Il musical racconta la vita della Santa di Assisi accanto alla figura di San Francesco, in un dialogo intenso e ispirato tra i due santi, con un copione basato esclusivamente su fonti storiche francescane.

L’anteprima di Rapallo il 22 e 23 settembre nel rinnovato Teatro Auditorium delle Clarisse, situato nel centro storico e ricavato in un antico complesso del XVII secolo, è un omaggio che l’autore e regista Carlo Tedeschi rende alla sua città natale che lo ha visto approcciarsi giovanissimo al mondo del teatro dove debuttò a 19 anni proprio nell’Auditorium delle Clarisse con “Profumo di fiori” di George Sanders, diretto da Mario Forella suo scopritore e mentore.

“Chiara di Dio” musical official con la compagnia teatrale RDL, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, musiche di Stefano Natale e Andrea Tosi. Coordinamento musicale Emanuele Tedeschi.

Una produzione del Teatro Leo Amici in collaborazione con Compagnia RDL.

“Chiara di Dio” è un musical che dal suo esordio del 2004 si è rivelato non solo di grande valore artistico ma anche capace di svolgere una funzione sociale avvicinando all’arte e al teatro migliaia di giovani, in Italia e all’estero. Proprio per la sua valenza spirituale, lo spettacolo torna in programmazione per l’Ottocentenario dalla morte del poverello di Assisi, la cui vicenda storica e umana è simbolo a livello universale di pace, fraternità, coscienza ecologica e dialogo tra culture, valori oggi più che mai attuali in un particolare momento storico caratterizzato da conflitti e prevaricazione.

Lo spettacolo su Chiara di Assisi offre all’Europa unita un messaggio contemporaneo di fraternità, pace in armonia e unità. La sua vita a San Damiano dimostra come i confini e le divisioni si superino con la forza mite della comunità, della cura reciproca e della condivisione e mette in luce una visione aperta sul mondo da parte della santa poiché, sebbene chiusa nel monastero, il respiro di Chiara era universale, con un dialogo oltre i confini, Chiara lottò a lungo per ottenere dai Papi il diritto di non possedere nulla, acquisendo da Innocenzo III e dai successori il riconoscimento di vivere nella povertà evangelica. È la prima regola monastica della storia scritta da una donna per altre donne, rivendicando autonomia decisionale e considerazione per la libertà di scelta dell’universo femminile.

Dal copione del musical è stato tratto un libro a firma dell’autore e regista Carlo Tedeschi che sarà editato in occasione del riallestimento 2026.

Tutti i numeri del successo di “Chiara di Dio”

*22 anni di rappresentazioni (Maggio 2004- Novembre 2026)

*10 anni in pianta stabile al Teatro Metastasio – Assisi

*850mila spettatori

*100 artisti si sono alternati nel cast ufficiale

*rappresentazioni in tutta Italia e all’estero (ultima tappa estera Germania, maggio 2017)

*5000 giovani e più di 100 compagnie amatoriali l’hanno messo in scena!

Nel maggio del 2004 “Chiara di Dio” debuttava al Liryck Theatre di Assisi poi rappresentazioni nei maggiori teatri italiani, tournée in Italia, toccando Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e poi in Umbria per 10 anni al teatro Metastasio di Assisi, all’estero anche in Germania.

La storia di “Chiara di Dio”

Da quella rappresentazione è stato realizzato un Dvd, distribuito anche da Famiglia Cristiana, del quale alcuni passaggi hanno ottenuto numerose visite sui canali web, in particolare You Tube. Nel corso degli anni il musical su Chiara di Assisi è stato visto da centinaia di migliaia di persone e per 10 anni è stato proposto in pianta stabile al Teatro Metastasio di Assisi. Alcuni brani dello spettacolo sono stati presentati anche in occasione della visita di Papa Francesco ad Assisi.

Il musical, completamente dedicato alla figura e alla vita di Santa Chiara accanto a San Francesco, avvalendosi delle Fonti Francescane storiche, “fa emergere – spiega lo stesso regista e autore, Carlo Tedeschi – l’umanità e l’attualità di questi due giovani, Chiara e Francesco, un esempio per i ragazzi di oggi nonostante siano trascorsi otto secoli. Un modello di come uscire dagli schemi, con la forza e passione della gioventù senza compromettere la propria integrità. Esempio naturalmente da rapportare ed attualizzare ai mutati scenari dell’oggi”.

Il valore sociale e solidale di “Chiara di Dio”

Grazie alla volontà degli autori e della Associazione Dare che lo ha prodotto, sono stati messi a disposizione gratuitamente copioni e spartiti per quelle compagnie amatoriali o oratori che avrebbero voluto rappresentarlo.

Questo ha dato vita ad un gruppo di aficionados di “Chiara di Dio”, a numerose rappresentazioni amatoriali, di cui si trova ampiamente traccia sul web, che hanno coinvolto oltre 5.000 giovani in tutta Italia. E non solo. Il musical ha favorito anche la nascita di nuove compagnie teatrali amatoriali che hanno permesso di calcare le scene a numerosi attrici e attori in erba. Tutta questa operosità ha consentito anche di portare alla luce nuovi talenti. Chiara di Dio, per il consenso di pubblico ottenuto, ha portato in giro per l’Italia e nel mondo il nome della città di Assisi , sottolineandone il ruolo di cuore mondiale della spiritualità nel nome di Chiara e Francesco e ribadendo la sua centralità quale luogo di pace, di confronto e rispetto tra le genti.

INFORMAZIONI UTILI

Produzione: Teatro Leo Amici – Rimini – Lago di Monte Colombo

Rapallo – Auditorium delle Clarisse – 22 e 23 settembre ore 21.00

Biglietti Chiara di Dio http://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=691684

Info e prenotazioni: 3514242529

Savona – Teatro Chiabrera sabato 26 settembre alle ore 21.00.

Tutte le info su www.chiaradidio.it