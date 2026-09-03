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Partenza giro della Lunigiana|
Portofino: giovedì 10 piazzetta colorata dalle maglie dei ciclisti
Da alcuni anni il Giro della Lunigiana travalica il Bracco e cerca di aumentare la notorietà facendo tappa a Portofino. Ci torna giovedì 10 settembre occupando palco, gazebo e vetture della carovana la piazzetta. Il tutto comporta i seguenti divieti e qualche disagio.
E’ vietato l’accesso a tutte le categorie di veicoli, ivi compresi autocarri adibiti a carico/scarico merce nella Ztl di Via Roma, P.zza Martiri Olivetta, Molo Umberto I e Calata Marconi dalle ore 07.15 alle ore 09.30 del 10 settembre 2026 fatti salvi i veicoli autorizzati e al servizio della gara ciclistica
E’ vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli nell’area riservata a carico/scarico merci in Piazza Libertà dalle ore 06.00 alle ore 10.30 del 10 settembre 2026;
E’ vietata la sosta dalle ore 06.00 alle ore 10.30 nell’area di sosta di Piazza Libertà adiacente l’ingresso dell’autosilos.