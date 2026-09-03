Pallanuoto M/ la Pro Recco si presenta a Portofino con un grande evento tra passato e futuro

Da Ufficio Stampa Pro Recco Waterpolo

I campioni di oggi, le leggende di ieri, i talenti di domani: tutti nello stesso specchio d’acqua, in uno dei luoghi più iconici al mondo. Domenica 6 settembre la Piazzetta di Portofino si trasformerà in una tribuna sul mare per l’avvio della stagione della Pro Recco 2026/27, uno spettacolo organizzato in collaborazione con il Comune di Portofino che porterà la grande pallanuoto nel cuore del borgo.

Dalle 15 il campo allestito in mare per la prima volta davanti alla Piazzetta si animerà per celebrare, in uno scenario unico al mondo, il profondo legame del Club di pallanuoto più titolato al mondo con il territorio e con l’acqua.

I primi protagonisti saranno gli Under 12 di Rari Nantes Camogli e Rapallo Nuoto e Pallanuoto, società che da anni collabora con il club biancoceleste per i piccoli pallanuotisti.

Alle 16 sarà il momento della presentazione ufficiale della Pro Recco 2026/27: giocatori e staff sfileranno in Piazzetta per salutare tifosi e appassionati. Nel corso dell’evento saranno premiati anche alcuni protagonisti dell’ultima stagione: l’ex capitano Francesco Di Fulvio, per dodici anni a Recco, Lukas Durik trasferitosi allo Jadran Herceg Novi, Andrea Fondelli e Tommaso Negri, che hanno appena concluso la carriera agonistica per intraprendere un nuovo percorso all’interno del club.

Alle 17:00 ecco la sfida tra la Pro Recco e i campioni di Georgia dell’A-Polo Sport Management, squadra che parteciperà alla prossima Champions League. Per l’occasione, i giocatori biancocelesti indosseranno una maglia e un costume interamente dedicati al legame con Portofino.

Nel mezzo la sfida-esibizione tra la Pro Recco e una squadra di Legends allenata da Pino Porzio, l’allenatore più vincente sulla panchina biancoceleste; in acqua scenderanno il cinque volte “pallone d’oro” Filip Filipovic, l’ex capitano Aleksandar Ivovic, mister Champions League, Pietro Figlioli, l’unico ad aver alzato per sette volte la coppa più prestigiosa. E poi un tris di centroboa come Matteo Aicardi, Arnaldo Deserti e Mike Bodegas; ci saranno le mani di Marco Del Lungo a difendere i pali, con Niccolò Figari, Andrea Mangiante, Massimo Giacoppo e Niccolò Gitto a dare sostanza e polmoni alla squadra. Non poteva mancare anche una rappresentante della Pro Recco femminile, Roberta Bianconi, argento olimpico e tre volte migliore giocatrice d’Europa.

Ma a Portofino ci saranno anche Stefano Tempesti, il giocatore più vincente con la calottina della Pro Recco, Giacomo Pastorino e alcuni dei protagonisti delle vittorie più lontane: da Eraldo Pizzo, Lino Maraschi ed Eugenio Merello, gli unici tre superstiti del primo Scudetto datato 1959, fino ad Alberto Alberani, Sergio Peri, Paolo Galbusera, Carlo Massa, Giorgi Mshvenieradze e tanti altri.

Al termine della partita spazio per le foto e gli autografi con i protagonisti della giornata.

«Portofino rappresenta nel mondo bellezza e eleganza, con questo evento desideriamo regalare una magnifica vetrina per lo sport che amiamo – afferma il presidente Maurizio Felugo -. Vedere in un posto così magico chi oggi porta la Pro Recco ai vertici, chi ne ha scritto pagine leggendarie e i ragazzi che sognano di indossarne un giorno la calottina, sarà un’emozione unica. Vogliamo inaugurare la nuova stagione condividendo con il pubblico la nostra storia, la nostra passione e il desiderio di continuare a guardare avanti. A Portofino ci saranno alcuni dei pallanuotisti più forti di sempre, campioni olimpici e mondiali. Ringraziamo il Comune di Portofino che è al nostro fianco già dalla passata stagione e ha creduto ad un appuntamento speciale ed ambizioso».

«È un piacere accogliere a Portofino la Pro Recco per una giornata che celebra lo sport, il mare e il forte legame con il nostro territorio – dichiara il Sindaco Matteo Viacava -–. Vedere la Piazzetta animarsi con campioni, leggende e giovani talenti sarà un momento speciale, capace di unire generazioni diverse nel segno della pallanuoto e dei suoi valori».

IL PROGRAMMA

Ore 15:00 – Partita squadre giovanili Under 12.

Ore 16:00 – Presentazione squadra Pro Recco 2026/27

Ore 17:00 – Partita internazionale Pro Recco vs A-Polo Sport Management + Esibizione Legends.

Ore 18:30 – Meet & Greet