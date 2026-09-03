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Al via la nuova stagione|
Pallanuoto F/ Rapallo, nasce centro dedicato al benessere delle atlete
Dall’ufficio stampa di Rapallo Pallanuoto
Il Rapallo Pallanuoto Femminile è tornato al lavoro. La formazione gialloblù ha ripreso oggi gli allenamenti, dando ufficialmente il via alla preparazione in vista di una stagione 2026/2027 che vedrà il club protagonista sia nel campionato di Serie A1 femminile sia in Europa.
La ripartenza coincide con un’importante novità voluta dal sodalizio del presidente Enrico Antonucci: nasce RPN Lab, un progetto pensato come un vero e proprio centro dedicato alla salute, al benessere e alle performance delle atlete.
L’obiettivo è quello di costruire attorno alla squadra una struttura sempre più completa e professionale, capace di accompagnare le giocatrici non soltanto nel lavoro quotidiano in vasca ma anche nella preparazione fisica, nella prevenzione, nel recupero e più in generale in tutti gli aspetti legati alla cura dell’atleta.
Il primo innesto all’interno di RPN Lab è Deniel Mesia, che entra nello staff del Rapallo Pallanuoto nel ruolo di preparatore atletico. A lui sarà affidato il lavoro fisico della squadra, inserito in un percorso che il club intende sviluppare ulteriormente attraverso nuove professionalità e competenze specifiche.
La nascita di RPN Lab rappresenta così un ulteriore passo nel percorso di crescita intrapreso dal Rapallo Pallanuoto: un progetto che guarda alla prestazione sportiva partendo dalla centralità dell’atleta e dalla necessità di creare le migliori condizioni possibili per affrontare una stagione agonistica.
Con il ritorno in piscina agli ordini di coach Luca Antonucci prende quindi ufficialmente il via il nuovo corso gialloblù: Serie A1, Champions League e, da oggi, anche una nuova realtà al servizio delle atlete.