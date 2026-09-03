Pallanuoto F/ Rapallo, nasce centro dedicato al benessere delle atlete

Dall’ufficio stampa di Rapallo Pallanuoto

Il Rapallo Pallanuoto Femminile è tornato al lavoro. La formazione gialloblù ha ripreso oggi gli allenamenti, dando ufficialmente il via alla preparazione in vista di una stagione 2026/2027 che vedrà il club protagonista sia nel campionato di Serie A1 femminile sia in Europa.

La ripartenza coincide con un’importante novità voluta dal sodalizio del presidente Enrico Antonucci: nasce RPN Lab, un progetto pensato come un vero e proprio centro dedicato alla salute, al benessere e alle performance delle atlete.

L’obiettivo è quello di costruire attorno alla squadra una struttura sempre più completa e professionale, capace di accompagnare le giocatrici non soltanto nel lavoro quotidiano in vasca ma anche nella preparazione fisica, nella prevenzione, nel recupero e più in generale in tutti gli aspetti legati alla cura dell’atleta.

Il primo innesto all’interno di RPN Lab è Deniel Mesia, che entra nello staff del Rapallo Pallanuoto nel ruolo di preparatore atletico. A lui sarà affidato il lavoro fisico della squadra, inserito in un percorso che il club intende sviluppare ulteriormente attraverso nuove professionalità e competenze specifiche.

La nascita di RPN Lab rappresenta così un ulteriore passo nel percorso di crescita intrapreso dal Rapallo Pallanuoto: un progetto che guarda alla prestazione sportiva partendo dalla centralità dell’atleta e dalla necessità di creare le migliori condizioni possibili per affrontare una stagione agonistica.