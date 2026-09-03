Monterosso, Manarola: i concerti del Festival “Il suono del tempo”

La terza parte del festival organistico internazionale de “Il suono del tempo”, organizzato dall’Associazione Musicale Cesar Franckdiretta dal Maestro Ferruccio Bartoletti, col contributo della Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Comuni di Riomaggiore e Manarola e in collaborazione con le Pro loco di Riomaggiore, Manarola, Monterosso e di About Italy Holiday e B&B Barain (Manarola), proporrà due concerti nel fine settimana.