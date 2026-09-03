Temi del giorno:
Sabato 5 e domenica 6 settembre|
Monterosso, Manarola: i concerti del Festival “Il suono del tempo”
Da Comunicazione Associazione Musicale “Cesar Franck”
La terza parte del festival organistico internazionale de “Il suono del tempo”, organizzato dall’Associazione Musicale Cesar Franckdiretta dal Maestro Ferruccio Bartoletti, col contributo della Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Comuni di Riomaggiore e Manarola e in collaborazione con le Pro loco di Riomaggiore, Manarola, Monterosso e di About Italy Holiday e B&B Barain (Manarola), proporrà due concerti nel fine settimana.
Sabato 5 settembre alle ore 21, nella chiesa di San Giovanni Battista di Monterosso al Mare, si esibirà l’organista del Duomo di Berceto, Milena Mansanti con un programma incentrato prevalentemente sulla musica barocca tedesca.
Domenica 6 settembre ore 21 a Manarola nella Chiesa di San Lorenzo,saranno protagonisti l’ organista Beppino Delle Vedove e il Quintetto d’ ottoni Giles Farnaby Brass con musiche di Bach,Gabrielli,Bossi,Campora,Monteverdi,Rimskij- Korsakov.
I concerti saranno ad ingresso libero e son patrocinati dalla Diocesi della Spezia Sarzana e Brugnato.