Temi del giorno:
Fino a mercoledì 9 settembre|
Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’: i film della settimana
I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante
BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)
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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)
Dal 2 al 6 settembre
Coyote Vs. Acme
Mercoledì, giovedì e venerdì ore 17.00; 21.15
Sabato e domenica ore 16.30; 21.15
Solo mercoledì 2 in anteprima nazionale
The invite-il piacere è tutto nostro
ore 17.00; 21.00
Oceania
Giovedì e venerdì ore 16.45
Sabato e domenica ore 18.30
Solo sabato e domenica in anteprima nazionale
Paw Patrol – missione dinosauri
ore 16.30
The dog stars – le stelle dopo la fine
Da giovedì a domenica
ore 21.15
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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)
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AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)
Dal 2 al 6 settembre
Oceania ore 16.45
The Dog stars – le stelle dopo la fine ore 21.30
Coyote VS.Acme ore 17.00; 21.15
The invite – il piacere è tutto nostro
Solo mercoledì 2 in anteprima nazionale ore 17.00 21.00
Odissea
Mercoledì, giovedì e venerdì ore 16.45; 20.45
Sabato e domenica ore 20.45
Solo sabato e domenica in anteprima
Paw Patrol – missione dinosauri ore 17.00
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CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)
Chiuso per ferie dal 2 al 9 settembre
Dal 10
Amori e incantesimi 2
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SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)