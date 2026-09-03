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Cultura e Spettacolo
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Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’: i film della settimana

3 settembre 2026 | 11:02
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di Marco Massa

Marco Massa

Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, &#8216;Santa&#8217;: i film della settimana

I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante

BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Giovedì 3
0re 19.00 Il diavolo veste Prada II
ore 21.30 Norimberga
Venerdì 4
ore 19.00 Norimberga
ore 21.30 The dog stars le stelle dopo la fine
Sabato 5 e domenica 6
ore 19.00 Minions & Monsters
ore 21.30 The dog stars
Lunedì 7
ore 19.00 Minions & Monsters
ore 21.00 Odissea
Martedì 8
ore 18.00 e ore 21.00 Odissea
Mercoledì 9
ore 18.00 Odissea
ore 21.30 Backrooms

**********

ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)

Dal 2 al 6 settembre

Coyote Vs. Acme

Mercoledì, giovedì e venerdì ore 17.00; 21.15

Sabato e domenica ore 16.30; 21.15

Solo mercoledì 2 in anteprima nazionale

The invite-il piacere è tutto nostro

ore 17.00; 21.00

Oceania

Giovedì e venerdì ore 16.45

Sabato e domenica ore 18.30

Solo sabato e domenica in anteprima nazionale

Paw Patrol – missione dinosauri

ore 16.30

The dog stars – le stelle dopo la fine

Da giovedì a domenica

ore 21.15

**********

MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

Venerdì 4 e sabato 5
Odissea ore 16.00
Katy Perry, the lifetime tour ore 21.00
Domenica 6 e lunedì 7
Odissea ore 16.00; 20.30  (lo spettacolo di domenica sera è in lingua originale con sottotitoli)
Martedì 8 e mercoledì 9
Primavera ore 17.00; 21.00
Giovedì 10 riposo

**********

AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 2 al 6 settembre

Oceania ore 16.45

The Dog stars – le stelle dopo la fine ore 21.30

Coyote VS.Acme ore 17.00; 21.15

The invite – il piacere è tutto nostro

Solo mercoledì 2 in anteprima nazionale ore 17.00 21.00

Odissea

Mercoledì, giovedì e venerdì ore 16.45; 20.45

Sabato e domenica ore 20.45

Solo sabato e domenica in anteprima

Paw Patrol – missione dinosauri ore 17.00

*********

CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)

Chiuso per ferie dal 2 al 9 settembre

Dal 10

Amori e incantesimi 2

**********

SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)