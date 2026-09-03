Lavagna: “Diga Perfigli, l’amministrazione non pianga sul latte versato”

Dal Gruppo Territoriale Tigullio e Valli “Movimento 5 Stelle”

La vicenda della “Diga Perfigli” di Lavagna emerge come il paradigma di un difetto italiano: l’incapacità delle istituzioni di comunicare prima che i problemi diventino irreversibili.

Da un lato c’è un’opera destinata a rispondere – avevano detto – ad un’esigenza fondamentale come la sicurezza idraulica. Dall’altro il Comune di Lavagna, che oggi denuncia l’impatto urbanistico, ambientale e sociale del progetto, contestando l’abbattimento di alberi, le modifiche al territorio e persino la sorte di un cippo commemorativo.

Proprio qui emerge la palese incoerenza: l’amministrazione mostra sensibilità per un “patrimonio arboreo inestimabile” e un cippo, ma sembra non essersi accorta dell’enorme muro di cemento già sorto lungo la sponda dell’Entella.

E c’è un’altra contraddizione. Si richiama il valore naturalistico del parco urbano alla foce, quasi fosse un’isola ambientale separata dal resto. Ma la tutela europea non si ferma certo a quel fazzoletto di verde: il sito della Rete Natura 2000 ZSC IT1332717 si chiama infatti “Foce e medio corso del Fiume Entella” e comprende un’area fluviale ben più estesa. Possibile accorgersi della tutela ambientale quando viene toccato un piccolo parco e non quando centinaia di metri di paesaggio fluviale vengono trasformati dal cemento?

Il Comune non può presentarsi oggi come spettatore indignato: se l’opera è considerata così devastante, è legittimo chiedere quando siano state sollevate le obiezioni, con quali atti, in quali sedi e perché non abbiano impedito di arrivare a questo punto. È troppo facile indignarsi quando le ruspe sono già al lavoro ed appellarsi alla tutela del paesaggio quando il cemento è già stato versato.

Ed è qui che la vicenda della diga supera i confini di Lavagna e diventa il paradigma di un problema nazionale: opere contestate a lavori iniziati, modifiche in corsa, costi che aumentano, cittadini disorientati e territori irrimediabilmente trasformati mentre amministrazioni ed enti si scambiano accuse.

La sicurezza idraulica resta un dovere imprescindibile, ma non può giustificare qualsiasi scempio paesaggistico. Allo stesso modo, l’ambiente non può essere usato come una bandiera a fasi alterne.

Se un muro di cemento lungo l’Entella è compatibile con la tutela del territorio, qualcuno lo dica chiaramente. Se invece rappresenta lo scempio che da sempre (inutilmente) denunciamo, qualcuno spieghi come sia stato possibile arrivare fin qui senza intervenire prima.

Enti e amministrazioni devono parlare e pianificare gli interventi prima dell’apertura dei cantieri, per evitare che la distruzione del territorio avvenga nel silenzio istituzionale.

Perché accorgersi di un cippo senza essersi accorti di un muro è esattamente il simbolo di ciò che in Italia colpevolmente non funziona.