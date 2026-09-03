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Giornata calda e soleggiata con massime in aumento

3 settembre 2026 | 07:30
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di Redazione

Redazione

Giornata calda e soleggiata con massime in aumento

Cielo sereno con passaggi di velature durante il corso della giornata, localmente spesse sul Levante alla sera: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli a regime di brezza in costa, prevalentemente settentrionali nell’interno

MARE: poco mosso

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo

TEMPERATURE: minime stazionarie sulla costa, in lieve aumento nelle zone interne; massime in aumento

UMIDITÀ: su valori medio-alti