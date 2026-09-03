Temi del giorno:
previsioni arpal
Giornata calda e soleggiata con massime in aumento
3 settembre 2026 | 07:30
Cielo sereno con passaggi di velature durante il corso della giornata, localmente spesse sul Levante alla sera: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli a regime di brezza in costa, prevalentemente settentrionali nell’interno
MARE: poco mosso
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo
TEMPERATURE: minime stazionarie sulla costa, in lieve aumento nelle zone interne; massime in aumento
UMIDITÀ: su valori medio-alti