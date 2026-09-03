Temi del giorno:
Domenica 6 settembre|
Attualità/
Sport/
Chiavari: partita di calcio, modifiche temporanee alla viabilità
3 settembre 2026 | 10:33
Da ufficio stampa Comune di Chiavari
In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 6 settembre alle ore 15, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale “Enrico Sannazzari”.
Le misure entreranno in vigore a partire da cinque ore prima dell’inizio della partita e fino al completo deflusso degli spettatori e prevedono:
lo sgombero dei due parcheggi a nord dell’impianto sportivo, sia la parte pavimentata sia quella in ghiaia
lo sgombero dei parcheggi di viale Kasman (nel tratto compreso tra via Bado Giannotto e il parcheggio ospiti)
il divieto di sosta e di circolazione in via Gastaldi.