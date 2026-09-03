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Chiavari: partita di calcio, modifiche temporanee alla viabilità

3 settembre 2026 | 10:33
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Chiavari: partita di calcio, modifiche temporanee alla viabilità

Da ufficio stampa Comune di Chiavari

In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 6 settembre alle ore 15, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale “Enrico Sannazzari”.

Le misure entreranno in vigore a partire da cinque ore prima dell’inizio della partita e fino al completo deflusso degli spettatori e prevedono:

lo sgombero dei due parcheggi a nord dell’impianto sportivo, sia la parte pavimentata sia quella in ghiaia
lo sgombero dei parcheggi di viale Kasman (nel tratto compreso tra via Bado Giannotto e il parcheggio ospiti)
il divieto di sosta e di circolazione in via Gastaldi.