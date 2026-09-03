Chiavari: il fisico Alberto Diaspro superospite di Zueni Festival 2026

Dagli organizzatori

Sarà Alberto Diaspro, Professore Ordinario di Fisica Applicata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Genova e Principal Investigator presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, il super ospite di Zueni Festival.

Diaspro sarà a Chiavari venerdì 25 settembre alle 21, nel Giardino dei Lettori della Società Economica di Chiavari, per un appuntamento dal titolo “L’intelligenza non è artificiale”, realizzato grazie alla collaborazione con CTI Liguria.

Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti e che accompagnerà il pubblico in una riflessione sul significato dell’intelligenza nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Non soltanto tecnologia e macchine, dunque, ma soprattutto persone, conoscenza, creatività, scienza ed etica.

Un percorso che metterà in dialogo passato e presente per provare a immaginare il futuro, attraversando le grandi trasformazioni prodotte dall’innovazione: dall’intelligenza artificiale alle nanotecnologie, dagli automi ai dati, fino alle nuove frontiere della ricerca scientifica.

Nel suo intervento Diaspro partirà dall’idea che l’intelligenza non sia qualcosa di semplicemente “artificiale”, ma il risultato della capacità umana di conoscere, creare e trasformare. Un viaggio tra scoperte scientifiche e figure che hanno contribuito a cambiare il nostro modo di guardare il mondo, per arrivare a una domanda centrale: quale ruolo avrà l’intelligenza umana in un futuro sempre più popolato da sistemi intelligenti?

Il tema sarà affrontato mettendo insieme scienza e cultura, storia e innovazione, con l’obiettivo non di dare risposte definitive, ma di aprire nuove domande e possibilità. Perché, nella prospettiva proposta da Diaspro, il risultato di una ricerca non rappresenta necessariamente un punto d’arrivo, ma può diventare l’inizio di una nuova sfida.

Un approccio che si lega perfettamente alla filosofia di Zueni Festival, nato per creare uno spazio di incontro tra giovani, professionisti, imprese, cultura e innovazione e per offrire alle nuove generazioni strumenti e stimoli per confrontarsi con un mondo in continua trasformazione.

Alberto Diaspro porta a Chiavari un’esperienza scientifica di altissimo livello. Ha diretto il Dipartimento di Nanofisica dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è stato Deputy Director di IIT e dirige dal 2014 il Nikon Imaging Center. La sua attività di ricerca si concentra in particolare sulla biofisica alla nanoscala, sulla microscopia e nanoscopia ottica e sulle loro applicazioni in ambito oncologico, nelle neuroscienze e nello studio dei materiali intelligenti. È autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, otto libri internazionali e numerosi brevetti.

Alla ricerca Diaspro ha sempre affiancato un forte impegno nella divulgazione e nella condivisione della conoscenza. È stato presidente del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza e ha promosso numerose iniziative per avvicinare il pubblico alla ricerca, tra cui “IIT si racconta…” e progetti dedicati alla microscopia e alla comunicazione scientifica.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Gregorio Weber Award, il Premio Enrico Fermi per la Fisica della Società Italiana di Fisica e, nel 2024, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2026 il Comune di Genova gli ha conferito il Grifo, massima onorificenza cittadina, per il suo contributo alla ricerca e alla divulgazione scientifica e per l’impegno nel rendere la scienza un patrimonio condiviso.

La presenza di Diaspro rappresenta così uno dei momenti di punta dell’edizione 2026 di Zueni Festival, che torna a Chiavari il 25 e 26 settembre con un programma dedicato all’intelligenza artificiale e alle sfide del futuro.