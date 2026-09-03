Chiavari: Festa della Grande Famiglia Umana a Palazzo Rocca

Da Comunicazione Associazione di Promozione Sociale Gianni Ballerio Ets

Come ogni prima domenica del mese, domenica 6 settembre il Parco Botanico e Palazzo di Villa Rocca a Chiavari aprono gratuitamente al pubblico, con orario 10-19 per il parco e 10-13 / 16-19 per il palazzo.

Quest’anno l’apertura di settembre è accompagnata dalla “Festa della Grande Famiglia Umana”, una giornata di attività, incontri e momenti di condivisione rivolta a bambini, giovani e adulti, organizzata dal Comune di Chiavari in collaborazione con l’Aps Gianni Ballerio Ets, la Comunità Bahá’í di Genova e l’Associazione Culturale Tigullio Eventi.

Il programma prende il via alle 10.30 nel Giardino del Parco Botanico con il benvenuto e i giochi, per proseguire alle 11.30 nell’Area Belvedere con laboratori per bambini, giovani e adulti, momenti di riflessione e progetti di azione sociale sul territorio. Nel pomeriggio, alle 14.30, l’Area Laghetto delle Ninfee ospita un’attività di graffiti art, seguita alle 15.30 da “Voci migranti”, con la Fajar Alba Band, tra suoni e danze dal Senegal. Alle 17.00 è previsto un momento di condivisione dei lavori realizzati durante la giornata; alle 17.30, nell’Area Belvedere, spazio agli esercizi di Chi Kung/Qi Gong con Daniele Masera; la chiusura delle attività è fissata per le 18.30. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’Auditorium San Francesco.

L’iniziativa si inserisce in un contesto cittadino segnato negli ultimi anni da una crescente presenza di cittadini di origine straniera e di comunità di diversa provenienza culturale e religiosa, e nasce con l’obiettivo di offrire occasioni pubbliche e ricorrenti di incontro tra la cittadinanza locale e le realtà interculturali del territorio.

“L’iniziativa arricchisce l’apertura gratuita della prima domenica del mese e ci permette di vivere Villa Rocca anche a settembre, coinvolgendo soprattutto le famiglie”, dichiara l’assessora comunale alla Cultura Silvia Stanig. “Il parco si presta naturalmente ad accogliere attività legate al benessere, al gioco, alla socialità e alla condivisione, offrendo occasioni diverse per stare insieme e riscoprire questi spazi. È anche attraverso appuntamenti come questo che vogliamo valorizzare Villa Rocca non solo come luogo da visitare ma come spazio da vivere e frequentare durante tutto l’anno. Dopo la sua riapertura il parco sta tornando ad essere sempre di più un punto di riferimento per le famiglie e per tutta Chiavari.”

“Vogliamo che questa sia solo la prima di una serie di occasioni in cui i cittadini di Chiavari possano davvero conoscersi, al di là delle differenze di provenienza e di cultura”, dichiara Daria Marchetti, referente del progetto per l’Aps Gianni Ballerio Ets. “Il parco ci offre uno spazio naturale aperto a tutti, dove grandi e piccoli possono incontrarsi attraverso il gioco, l’arte e il confronto diretto. È un piccolo passo, ma crediamo che iniziative come questa possano davvero far crescere il senso di comunità nel nostro territorio.”

INFO PRATICHE

Data: domenica 6 settembre 2026

Luogo: Parco Botanico e Palazzo di Villa Rocca, Chiavari (GE) — in caso di maltempo, Auditorium San

Francesco

Orario parco: 10-19 — Orario palazzo: 10-13 / 16-19

Ingresso: gratuito

Contatto per informazioni: Daria Marchetti — tel. 328-238-3617 — email dariacoral@icloud.com