Casarza: “Abitare le storie”, nuovo laboratorio di narrativa 

A guidare i partecipanti sarà Debora Lambruschini, critica letteraria, docente ed editor, che condurrà la classe lungo un percorso bilanciato tra solide basi teoriche ed esercitazioni pratiche. Il laboratorio fornirà una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per analizzare la struttura delle narrazioni, la costruzione dei personaggi, la gestione della voce narrante, del ritmo e dell’atmosfera, con particolare attenzione alla cura della propria voce autoriale.

Per chi è alle prime armi con la scrittura: per acquisire metodo, consapevolezza e strumenti utili a trasformare le proprie idee in narrazioni compiute.

Per chi ha già pratica di scrittura: per affinare lo stile, perfezionare le tecniche di revisione e superare eventuali blocchi creativi.

Per chi legge: per i lettori appassionati che non scrivono (o non ancora), ma desiderano capire “cosa c’è dietro la pagina”, scoprendo gli ingranaggi che rendono memorabile una storia e arricchendo il proprio modo di leggere.

Uno dei punti cardine dell’esperienza sarà il confronto diretto e continuo tra gli allievi. La lettura condivisa delle esercitazioni, lo scambio di opinioni e l’ascolto delle diverse sensibilità presenti in aula rappresenteranno un momento fondamentale di crescita collettiva, all’interno di un ambiente stimolante, accogliente e informale.