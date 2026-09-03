Temi del giorno:
Sabato 19 settembre|
Casarza: “Abitare le storie”, nuovo laboratorio di narrativa
Da Comunicazione Associazione Culturale “Lo Stregatto”
Entrare dentro un testo, comprenderne l’architettura invisibile, dare voce alle proprie idee e condividere la passione per la parola scritta. È con questo spirito che nasce “Abitare le storie”, il nuovo laboratorio immersivo di narrativa organizzato a Villa Sottanis, centro polifunzionale di Casarza Ligure gestito dall’Associazione Culturale Lo Stregatto.
L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre presso la sede di Villa Sottanis a Casarza Ligure (GE), con una formula intensiva articolata in due sessioni: al mattino dalle 9:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 (con pausa pranzo libera).
A guidare i partecipanti sarà Debora Lambruschini, critica letteraria, docente ed editor, che condurrà la classe lungo un percorso bilanciato tra solide basi teoriche ed esercitazioni pratiche. Il laboratorio fornirà una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per analizzare la struttura delle narrazioni, la costruzione dei personaggi, la gestione della voce narrante, del ritmo e dell’atmosfera, con particolare attenzione alla cura della propria voce autoriale.
La proposta è pensata per essere trasversale e inclusiva:
Per chi è alle prime armi con la scrittura: per acquisire metodo, consapevolezza e strumenti utili a trasformare le proprie idee in narrazioni compiute.
Per chi ha già pratica di scrittura: per affinare lo stile, perfezionare le tecniche di revisione e superare eventuali blocchi creativi.
Per chi legge: per i lettori appassionati che non scrivono (o non ancora), ma desiderano capire “cosa c’è dietro la pagina”, scoprendo gli ingranaggi che rendono memorabile una storia e arricchendo il proprio modo di leggere.
Uno dei punti cardine dell’esperienza sarà il confronto diretto e continuo tra gli allievi. La lettura condivisa delle esercitazioni, lo scambio di opinioni e l’ascolto delle diverse sensibilità presenti in aula rappresenteranno un momento fondamentale di crescita collettiva, all’interno di un ambiente stimolante, accogliente e informale.
Informazioni pratiche e prenotazioni
Data e orari: Sabato 19 settembre 2026 | Mattino: 9:30–12:30 e Pomeriggio: 14:30–17:30
Docente: Debora Lambruschini (critica letteraria, docente, editor)
Sede: Villa Sottanis – Via Annuti 36, 16030 Casarza Ligure (GE)
La partecipazione è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.
Per informazioni sui costi e per prenotare il proprio posto è necessario inviare un’e-mail a villasottanis@gmail.com oppure rivolgersi di persona presso la biblioteca negli orari di apertura al pubblico.