Aveto: settembre, il mese dell’Expo inizia con la Nocciola in Festa

Dal Consorzio “Una montagna di accoglienza nel Parco”

ESCURSIONI e ATTIVITÀ IN NATURA

Nocciola in Festa

Dal 4 al 6 Settembre si terrà a Mezzanego il 2° Festival Etnoantropologico dedicato all’antica coltura della Nocciola, con itinerari a piedi, biciclettata, gastronomia, letture, musica ed eventi per grandi e piccini.

Ecco le imperdibili esperienze outdoor in programma:

Sabato 5 Settembre

– Experience 1

PAESAGGI IN CAMMINO – ITINERARI PARLANTI 1

Nocciola Trekking + Visita all’opificio + Pranzo con prodotti a base di nocciola

Hai mai provato a immaginare gli Appennini non come una barriera, ma come un polmone verde tra l’Europa e il Mediterraneo? Questa attività, tra percorsi antichi e borghi medievali, è pensata per immergere il visitatore nell’antica percezione delle terre del Levante Ligure da parte di chi le abitava e le attraversava.

Data e Orario: Sabato 5 Settembre 2026, ore 8.30

Costo: 18 euro a persona

Info e prenotazioni: https://experience.bricchidema.it/…/paesaggi-in-cammino…

– Experience 2

GLI ALBERI DELLA VITA – ITINERARI PARLANTI 2

Nocciola Trekking + Merenda nel noccioleto con prodotti a base di nocciola + Visita all’opificio

Ma quella è una collina boscosa? Forse no, è un versante terrazzato, ma chi è che è andato fin lassù a mettere quelle pietre? L’esperienza ha lo scopo di immergere il visitatore nelle atmosfere antiche e moderne che convivono nel paesaggio della Valle Sturla, dove l’antica organizzazione del territorio di età Romana si è stratificata incontrando il medioevo e i suoi mutamenti, fino a restituire il paesaggio attuale.

Data e Orario: Sabato 5 Settembre 2026, ore 14.30

Costo: 18 euro a persona

Info e prenotazioni: https://experience.bricchidema.it/…/gli-alberi-della…

Domenica 6 Settembre

– Experience 3

NOCCIOLA BIKE

Raduno non competitivo riservato alle mountain bikes elettriche + Pranzo con prodotti a base di nocciola + Visita all’opificio

Data e Orario: Domenica 6 Settembre 2026, ore 9.00

Costo: 20 euro a persona

Info e prenotazioni: https://experience.bricchidema.it/…/nocciola-bike…

Sabato 5 Settembre

Il Monte Penna e il suo laghetto – Escursione alla vetta più alta del Parco dell’Aveto

Il Parco dell’Aveto organizza un’interessante escursione nella Foresta del Monte Penna, vetta più alta e rappresentativa del Parco. Il percorso parte dal Rifugio Casermette del Penna e con una breve passeggiata conduce al laghetto del Penna, un gioiello non solo paesaggistico, ma anche di grande valore naturalistico, che ospita flora acquatica tipica e soprattutto popolazioni assai ricche di anfibi rane montane, tritoni…), per i quali svolge un ruolo insostituibile di sito riproduttivo. L’escursione poi prosegue in faggeta fino alla cima del Monte Penna da dove si può ammirare un impareggiabile panorama, che unisce mare e montagna spaziando dal Mar Ligure alle Alpi Liguri, Monviso e Alpi centrali.

Info e prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria on-line entro venerdì 4 settembre alle ore 12.

Domenica 6 – 13 – 20 – 27 Settembre

Escursioni di Wild Horsewatching

Riprendono, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti domenicali con le escursioni guidate di Wild Horsewatching per osservare da vicino i cavalli selvaggi del Parco dell’Aveto: un’esperienza unica in Italia! Dettagli e calendario completo al link qui sopra.

Info e prenotazioni: Tel. 347 3819 395 – icavalliselvaggidellaveto@gmail.com

Escursioni con le Guide Meraviglie d’Aveto

– Sabato 5 Settembre

Il Lago Nero dal prato dell’Anzola attraverso il Groppo delle Ali e il monte Bue.

– Domenica 6 Settembre

Gli spiriti del bosco pietrificati: l’anello della roccia del Saraceno da Rocca d’Aveto; foresta dei Briganti (Roncalla) rifugio Astass e Vetta Groppo Rosso.

– Domenica 13 Settembre

Fungaie D’Aveto. Giornata dedicata all’ambiente “bosco” di faggio e abete alla ricerca dei porcini della valle (itinerario segreto…)

– Domenica 20 Settembre

Il grande letto “du Segnu”: le tre Cime dell’Aiona e il grande pianoro sommitale.

– Domenica 27 Settembre

Le faggete autunnali della Rocca della Pecora, delle Pietre Bianche e della Cipolla nel primo foliage stagionale con pranzo conviviale di chiusura stagione estiva in rifugio.

Info e prenotazioni: Giuseppe Maggiolo tel. 333 950 38 70 (preferibilmente whatsapp) entro le ore 17 del giorno precedente.

AVET…ANDO – Escursioni con la Guida Michele Picco

– Sabato 5 Settembre

Anello di Villanoce Cian Frunzun

– Domenica 6 Settembre

Passi Ritrovati tra i Pascoli di Gavadi

– Sabato 12 Settembre

Anello dele Rocche e delle Gole del Malsapello

– Domenica 13 Settembre

Ou Giu du Bandiu (Il Giro del Bandito)

– Sabato 19 Settembre

Anello di Costa Bancorina

– Domenica 20 Settembre

Ertola-Esola-Casaleggio con degustazione presso macelleria Casaleggi

Costo escursione 10 euro +10 euro per degustazione

– Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Settembre

Valli, Vette e Vento – Cammino in 3 tappe da Santo Stefano d’Aveto a Lavagna

TREKKING DI 3 GIORNI – Costo pacchetto completo: 225 euro a persona

<< Prezzo escursione ordinaria, a persona: euro 15. Cani ammessi, in quasi tutti i casi >>

Info e prenotazioni: Michele Picco Guida Ambientale Escursionistica: Whatsapp 348 571 0908

Sabato 12 Settembre

Forest Bathing Liguria

Un vero e proprio “bagno di bosco” nella magica Foresta del Penna. Il Forest Bathing produce effetti benefici, sia a livello fisico che mentale, aiuta a rallentare e ritrovare il proprio ritmo naturale, e a riscoprire lo straordinario nell’ordinario. Orario: 14.00 – 18.00.

Tutti gli eventi sono prenotabili alla pagina Calendario Eventi del sito www.forestbathingliguria.it (metodo di pagamento: bonifico bancario) oppure tramite la piattaforma Bricchi de Mâ, nella sezione Esperienze (metodo di pagamento: carta di debito/credito).

Eventi del Rifugio Malga Zanoni

– Sabato 5 e Domenica 6 Settembre

Weekend di yoga ed escursioni alla Malga Zanoni.

Dalle h. 16 di sabato alle h. 16 di domenica, guidati da 2 professioniste alterneremo brevi escursioni fra pascoli e faggete a sessioni di yoga in natura, nell’ottica di un vero e proprio “ritiro”, pensato per rallentare, respirare, muoversi e soprattutto ricaricare le energie prima dell’arrivo di settembre e dei suoi mille impegni.

Programma completo, prenotazioni e pagamento al link:

https://experience.bricchidema.it/esperienze/weekend-di-yoga-ed-escursioni-alla-malga-zanoni.1238

– Sabato 26 Settembre

Stelle in Malga – Luna e Saturno

Ultimo appuntamento 2026 per l’osservazione del cielo sopra alla Malga!

Info e prenotazioni: tel. 345 022 5175 – rifugiozanoni@gmail.com

Sabato 19 Settembre

Respiriamo l’aria pulita nel Parco dell’Aveto – Escursione lungo l’Anello del Cereghetto nella Foresta delle Lame

Escursione lungo l’Anello del Cereghetto (A1) nella bella faggeta sulle pendici del monte Aiona per capire come forme differenti di gestione di un bosco possano contrastare con maggiore o minore efficacia i cambiamenti climatici in atto. Al termine dell’escursione sarà possibile visitare il Museo del Bosco, realizzato dal Parco nei pressi del Lago delle Lame.

Ai partecipanti dell’escursione e ai visitatori dello stand verrà regalata una busta di semi da piantare e far crescere sui propri terrazzi e giardini: un piccolo gesto che può aiutare a contrastare l’inquinamento atmosferico grazie alle proprietà di alcune specie di assorbire gli inquinanti dell’aria. Pranzo al sacco, con Picnic Box “Una Montagna di Bontà” a base di prodotti locali, offerto dal Parco.

Info e prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 17 settembre alle ore 12.

Domenica 20 settembre

Alla scoperta delle bellezze del Monte Ramaceto dall’antichità ai giorni nostri – Escursione al Monte Ramaceto dalla Val Cicana, in occasione di Expo Valfontanabuona & Valli del Tigullio

Il Parco dell’Aveto, in collaborazione con il Comune di Orero, organizza un’escursione tra ampie zone aperte e boschi del Monte Ramaceto a partire dalla Val Cicana. Tale evento si inerisce all’interno delle proposte dell’Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio, in programma dal 18 al 20 settembre 2026.

Info e prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 18 settembre alle ore 12.

Su richiesta

Valli Del Parco Dell’Aveto E-Mtb Tour

Le nostre escursioni in mountain bike a pedalata assistita con le Guide di SeiFuori.it, personalizzate in base al tuo livello di allenamento e alle tue esigenze. Disponibile anche noleggio e-bike con consegna a domicilio.

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EVENTI TEMATICI e ALTRE ATTIVITÀ

da Venerdì 4 a Domenica 6 Settembre

Nocciola in Festa (Mezzanego)

2° Festival Etnoantropologico dedicato all’antica coltura della Nocciola, con itinerari a piedi, biciclettata, gastronomia, letture, musica ed eventi per grandi e piccini. Oltre alle tre Experience indicate sopra, il programma prevede:

Venerdì 4 Settembre

Nel Carruggio di Prati di Mezzanego:

– Aperitivo Letterario

h 18.00 presso il Glicine Monumentale (piazzale antistante la Chiesa di N.S. del Carmine a Prati di Mezzanego)

Incontro con l’Autrice di “Segni oltre la finestra” e “Mistero alle Saline”, Sabrina Ginocchio. Dialogherà con l’autrice Annalisa Cafferata. Letture curate da Daniela Graffigna. Seguirà aperitivo.

– Mostra Fotografica

Presso l’area Croce Bianca Rapallese – Loc. Isola di Vignolo:

– Stand gastronomici con ricco menu e giochi gonfiabili per bambini

– Serata danzante con Manuel Rodi

Sabato 5 Settembre

Presso l’area Croce Bianca Rapallese – Loc. Isola di Vignolo:

– Stand gastronomici con ricco menu e giochi gonfiabili per bambini

– h 20.30 Esibizione Scuola di Baallo Maury Sport

– Serata danzante con Paolo Bertoli

Domenica 6 Settembre

Presso l’area Croce Bianca Rapallese – Loc. Isola di Vignolo:

– Stand gastronomici con ricco menu e giochi gonfiabili per bambini

Venerdì 4 e Sabato 5 Settembre

AperiRally con Dj Set al Bar Pasticceria Marrè di Santo Srefano d’Aveto

In occasione del 10° Rally Val d’Aveto:

Venerdì 4 Settembre

AperiRally e seratona pre-gara con Dj Set Fabio Macchello

Bottiglia di bolle come premio ai primi di classe

Sabato 5 Settembre

Aperitivissimo e Dj Set Stea

Entrambe le sere panino con Pulled Pork e aperitivo a buffetMostra la fotogallery

Sabato 12 Settembre

“La Notte” – Super concerto sotto le stelle

La notte ha una musica tutta sua. Vi aspettiamo al Green Riviera dalle ore 21:00 per una serata indimenticabile dedicata a lieder, arie e canzoni sul tema della Notte. Protagonisti della serata saranno il soprano Daria Ryzhova, formatasi in Russia e trasferitasi in Italia nel 2017 per studiare canto lirico al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, dove si è diplomata con il massimo dei voti e la lode e Matteo Manzitti, compositore e direttore d’orchestra genovese, direttore artistico dell’Ensemble Eutopia e curatore del festival “Le Strade del Suono”, dedicato alla musica del nostro tempo, insignito nel 2023 del Premio Abbiati per la scuola. I posti sono limitatissimi pertanto la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni: tel. 335 6755442

da Venerdì 18 a Domenica 20 Settembre

Expo Valfontanabuona & Valli del Tigullio – 42° edizione

Calvari di San Colombano Certenoli ospita la quarta tappa di Expo delle Valli – Le eccellenze dell’Area Metropolitana genovese, che coordina e sostiene le cinque esposizioni di Alta Val Trebbia, Valle Scrivia, Val Polcevera, Valfontanabuona & Valli del Tigullio e Valle Stura. Questa è l’Expo più storica, e coinvolge molti Comuni dell’entroterra del levante genovese, tra cui Borzonasca, Mezzanego e Ne. Tornano in presenza a Calvari tre giorni di fiera con degustazioni, showcooking e dimostrazioni a cura degli artigiani, stand di produttori locali e istituzioni, con un ricco programma di eventi, tra cui anche tante experience diffuse fra i Comuni coinvolti, pensate per scoprire le Valli in modo diretto e coinvolgente, attraverso il contatto con i luoghi e le persone che li abitano.

Programma delle Experience nelle Valli del Parco dell’Aveto:

Venerdì 18 Settembre

h 14:30 – 17:45

BORZONASCA – Visite guidate alla centrale idroelettrica di S.Michele e all’Abbazia di Borzone

Sabato 19 Settembre

h 09:15 – 12:15

COMUNE DI NE – Un assaggio di Val Graveglia

Domenica 20 Settembre

h 09:30 – 12:30

MEZZANEGO – Visita al borgo di Prati di Mezzanego, al Museo della Nocciola, all’opificio ed al frantoio

Domenica 20 Settembre

h 09:30 – 16.00

Alla scoperta delle bellezze del Monte Ramaceto dall’antichità ai giorni nostri.

Escursione al Monte Ramaceto dalla Val Cicana, con le Guide del Parco dell’Aveto.

<< il programma potrebbe subire variazioni >>

Info e prenotazioni online su expodellevalli.genovametropoli.it

Domenica 20 Settembre

Giornata Nazionale dei Piccoli Musei al Museo del Bosco (Rezzoaglio)

Il Parco dell’Aveto aderisce con il Museo del Bosco che, per l’occasione, accoglierà i visitatori con un piccolo dono, quale gesto di benvenuto, per esprimere l’identità del museo.

Sabato 26 e domenica 27 Settembre

Giornate Europee del Patrimonio – al Mulino di Belpiano Ra Pria (Borzonasca)

Il Mulino di Belpiano, conosciuto come Ra Pria, è un raro esempio in Liguria di mulino a torre o a turbina, con soluzioni tecniche innovative per l’epoca. Proprio per questa sua particolarità, nel 2010 è stato dichiarato di “importante interesse culturale”. Durante le due giornate saranno possibili visite guidate gratuite.

DA NON PERDERE

– Piccolo Polo Museale di Borzonasca e Museo d’Arte della Resistenza, per scoprire la storia, il paesaggio e l’arte di Borzonasca e della Valle Sturla.

– Il Mulino monumentale di Belpiano – Borzonasca

Un antico mulino a turbina risalente al XVIII secolo, un inestimabile esempio del patrimonio di architettura rurale delle nostre valli.

– Mercatino Agricolo della Val Graveglia

Ogni sabato mattina, da maggio a ottobre, a Ne in loc. Conscenti, Mercatino Agricolo con vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei contadini.

– Museo del Bosco nella Foresta delle Lame – Rezzoaglio

Esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco dell’Aveto, alla loro storia antica e recente, al loro futuro. Il Museo si trova al Lago delle Lame ed è aperto nei fine settimana da metà giugno al 30 settembre. Ad agosto è aperto tutti i giorni. Orario: 10.30-16.30. Ingresso libero. In caso di allerta meteorologica il Museo rimane chiuso.

– Esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e Casa dei Semi

Da Maggio a Settembre è possibile visitare l’esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e la Casa dei Semi nel Comune di Rezzoaglio.

– Centro Visite del Parco a Rezzoaglio

Informazioni turistiche e allestimenti naturalistici.

– Piscina di Rezzoaglio

Piscina, ristoro e animazione per grandi e piccini

– Seggiovia, Bike Park e Rifugi di S. Stefano d’Aveto

Apertura estiva 2026 degli Impianti di Risalita Santo Stefano d’Aveto: Seggiovia Prato della Cipolla e Monte Bue, Rifugio Prato della Cipolla e Monte Bue. Escursioni e sentieri per tutti. Panorami mozzafiato tra mare, Alpi e Appennini. Sapori genuini e tanta voglia di stare insieme, Bike Park aperto per rider, famiglie e appassionati delle due ruote!

NOVITA’ 2026: possibilità di noleggio tende!

È il momento di tornare a respirare aria buona, godersi il fresco della montagna, pedalare, camminare, rilassarsi e vivere giornate indimenticabili immersi nella natura del Parco dell’Aveto. La montagna a due passi dal mare vi aspetta!