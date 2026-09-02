Varese Ligure: domenica 6 torna il “Vale Bio Festival”

Da Marco Garibaldi, presidente Pro Loco Varese Ligure

Torna domenica 6 settembre a Varese Ligure il Valle Bio Festival, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Una giornata dedicata all’agricoltura biologica, alle produzioni locali e alla sostenibilità, ma anche un’occasione per interrogarsi sul futuro delle aree rurali, sul diritto al cibo e sul rapporto tra agricoltura, ambiente e comunità.

Il Festival, organizzato dal Biodistretto della Val di Vara insieme al Comune di Varese Ligure, animerà il paese a partire dalle ore 10 con il mercato dei produttori biologici, del territorio e Slow Food, affiancato per tutta la giornata da incontri, seminari, laboratori, attività per bambini e musica.

Tra gli appuntamenti più attesi, alle 16.30 nella Sala Alta del Castello, il seminario “Vado a vivere in campagna? Coltivatori per scelta: l’agricoltura biologica come opzione di libertà”. Le aziende agricole neo-rurali del territorio dialogheranno con Andrea Staid, antropologo, docente di Antropologia culturale e visuale alla NABA di Milano e allo IED di Torino. A moderare l’incontro sarà la scrittrice, architetta e giornalista Ester Armanino.

Spazio anche al tema del diritto al cibo. Alle 15.30, nella Sala Bassa del Castello, Roberta Massa, coordinatrice della Rete Ricibo, sarà protagonista dell’incontro “Il diritto al cibo oltre lo spreco. L’esperienza di Rete Ricibo”, dedicato al contrasto allo spreco alimentare, alla povertà e alla necessità di guardare al cibo sempre più come bene comune.

Durante l’incontro sarà proiettato anche un video intervento di Francesco Panié, giornalista e collaboratore del Centro Internazionale Crocevia, che si occupa di biodiversità agricola e segue le politiche internazionali, europee e nazionali su sementi, biotecnologie e diritti degli agricoltori. Il suo contributo, “Il cibo del futuro fra sovranità alimentare e ingegneria genetica”, approfondirà il ruolo dell’agricoltura di piccola scala e agroecologica e il dibattito sulle nuove tecniche genomiche.

La giornata inizierà alle 10 con il taglio del nastro. Alle 11.30, nel Borgo Rotondo, il laboratorio di acquerelli vegetali a cura di Roberta Peveri, insegnante di infanzia e primaria in Val di Vara. Alle 12, nella Sala Bassa del Castello, sarà invece protagonista Lella Canepa dell’Associazione Culturale Erbando con l’incontro “Erbe della Valle”, dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle erbe spontanee del territorio e alla tradizione del prebuggiun.

Alle 14.30, presso la Fondazione Maghella, Giovanni Grisotti, naturopata dell’Associazione Italiana Prevenzione Primaria, terrà l’incontro “Curare la salute con il cibo sano e biologico: studi recenti e consigli pratici”.

Non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie: alle 16, nel Borgo Rotondo, Marta Scali, apicoltrice, condurrà il laboratorio “Apicoltura, antico mestiere. Conoscere divertendosi!”. Dalle 17.30, al Laboratorio Picetti in Piazza Pieve 15, spazio invece al laboratorio dedicato ai croxetti, curato da Alessandra e Monica Picetti.

Ad accompagnare il Festival per le vie di Varese Ligure sarà inoltre la Zastava Orkestar, che torna dopo la partecipazione alla precedente edizione con il suo spettacolo musicale itinerante, insieme alla musica degli Irma 3 Sound.

“Il Valle Bio Festival è nato per raccontare il biologico non come un settore isolato, ma come parte di un’idea più ampia di territorio – dichiara Alessandro Triantafyllidis, direttore del Biodistretto della Val di Vara –. Per questo abbiamo costruito un programma nel quale produttori e aziende agricole dialogano con studiosi, associazioni ed esperienze provenienti anche da fuori dalla nostra valle. Parleremo di agricoltura, biodiversità e alimentazione, ma anche di diritto al cibo, nuove tecnologie, comunità e delle scelte di chi decide di vivere e lavorare nelle aree rurali”.

“Siamo arrivati all’ottava edizione e credo che questo dica molto sulla capacità del Festival di crescere mantenendo un legame forte con la Val di Vara – aggiunge Michela Marcone, presidente del Biodistretto della Val di Vara –. Vogliamo che sia una giornata aperta a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori: un’occasione per conoscere direttamente i produttori, partecipare agli incontri e ai laboratori e vivere Varese Ligure”.

Il Festival coinvolgerà anche alcune attività di Varese Ligure, che hanno preparato iniziative specifiche per domenica 6 settembre. L’Osteria du Chicchinetto e l’Albergo Ristorante Amici proporranno una speciale “Cena a quattro mani”, mentre Tünittu – Moderna Osteria sarà aperto durante la giornata con pranzo con prodotti bio e, dalle ore 18, aperitivo e DJ set.

Il Valle Bio Festival vuole così trasformare per una giornata Varese Ligure in un luogo d’incontro tra agricoltori, cittadini, associazioni, studiosi, attività economiche e visitatori, mettendo al centro il biologico non soltanto come metodo di produzione, ma come cultura e strumento di valorizzazione del territorio.