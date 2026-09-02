Sestri: “Parole di Smeraldi, attendiamo presa di posizione di Solinas”

Il femminicidio purtroppo esiste eccome! L’affermazione del consigliere di maggioranza Paolo Smeraldi del Comune di Sestri Levante che il “femminicidio è una emergenza che non esiste” è inaccettabile e allarmante. Ignora i fatti e avalla una china di indifferenza verso un modo di intendere le realazioni in senso univoco, dove l’uomo domina fino alle estreme conseguenze