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Sestri: “Parole di Smeraldi, attendiamo presa di posizione di Solinas”
Da Giovanni Stagnaro, presidente provinciale di Genova di Italia Viva
Il femminicidio purtroppo esiste eccome! L’affermazione del consigliere di maggioranza Paolo Smeraldi del Comune di Sestri Levante che il “femminicidio è una emergenza che non esiste” è inaccettabile e allarmante. Ignora i fatti e avalla una china di indifferenza verso un modo di intendere le realazioni in senso univoco, dove l’uomo domina fino alle estreme conseguenze
Siamo coscienti che serve diffondere nel Paese, partendo dalle scuole, una educazione dove il rispetto e la reciprocità regolino i rapporti tra persone. La dichiarazione del consigliere Smeraldi agisce. più o meno coscientemente in senso opposto e va condannata.
Attendiamo una chiara e precisa presa di posizione del sindaco.