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La nota del PD|
Sestri: “Caso Smeraldi, si esprimano anche gli altri consiglieri e assessori”
Dai Segretari dei Circoli PD Sestri Levante, Riva, Santa Vittoria (testo e foto)
Dopo il nostro comunicato di ieri, il Sindaco Solinas è finalmente intervenuto sulle dichiarazioni del suo consigliere Smeraldi sul femminicidio.
Prendiamo atto delle sue parole, ma non possiamo considerarle una presa di distanza chiara e netta. Condannare la violenza contro le donne e, contemporaneamente, definire quelle dichiarazioni una semplice “visione personale” o una “interpretazione dei dati” non è sufficiente.
Quando un rappresentante delle istituzioni mette in discussione l’esistenza stessa del fenomeno del femminicidio, non siamo davanti a una normale discussione statistica. Servono parole chiare e una condanna inequivocabile.
E infatti la stessa presa di distanza del Sindaco ha provocato la reazione dello stesso Smeraldi, che ha attaccato pubblicamente Solinas accusandolo di “poco coraggio” e di essersi “smarcato alla velocità della luce”.
A questo punto, però, una domanda è inevitabile: cosa ne pensano gli altri consiglieri e gli assessori della maggioranza?
Sestri Levante ha il diritto di sapere da chi è governata e quali siano le posizioni di chi oggi ha responsabilità istituzionali nella nostra città. Ci aspettiamo quindi che, soprattutto su un tema come la violenza contro le donne, non prevalga ancora una volta il silenzio.
E ci rivolgiamo in particolare alle donne che siedono nella maggioranza: ritengono accettabili le parole pronunciate dal loro collega? Condividono la debole presa di distanza del Sindaco?
Non è una questione che possa essere liquidata con il silenzio o con qualche formula di circostanza.
Come Circoli del Partito Democratico di Sestri Levante, Riva Trigoso e Santa Vittoria continueremo a fare opposizione nel merito. Ma chiediamo a chi governa la città di assumersi le proprie responsabilità.
Perché se un consigliere di maggioranza attacca pubblicamente il Sindaco e ne mette in discussione il coraggio, mentre gli altri componenti della coalizione scelgono di non esprimersi, il problema non riguarda il PD: riguarda la solidità e la coesione della maggioranza che governa Sestri Levante.
Ora parlino anche gli altri. Sestri ha il diritto di sapere.
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Dall’ufficio stampa dell’onorevole Valentina Ghio