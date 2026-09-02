Sestri: al “Conchiglia” la decima tappa del Bluescaravan for Freedom

Dall’Ufficio Stampa del Bluescaravan for Freedom

Dalle ore 21 di venerdì 4 settembre andrà in scena, nella cornice del Teatro Conchiglia di Sestri Levante, la decima tappa del Bluescaravan for Freedom.

Questa tappa vedrà tornare al centro del palco Doryan Lee & The Southland Band, che sarà affiancata dall’ospite special Simone Dabusti.

Per il concerto l’ingresso sarà libero e gratuito e gli organizzatori del concerto hanno previsto anche una sede alternativa laddove il tempo fosse incerto. In tal caso il concerto si terrà presso la Sala Agave del Convento delle Cappuccine.

La decima tappa del Bluescaravan for Freedom, organizzato e ideato con passione da Danilo Mazzoli, Vicepresidente dell’Associazione WINTOWIN 2026 APS, torna nel territorio del Comune di Sestri Levante dopo il grande successo dell’anno scorso.

L’evento di venerdì 4 settembre sarà aperto da una presentazione e da una lettura della mission a cura della Presidente dell’Associazione WINTOWIN 2026 APS, Lilia Valente.

LA STORIA DI DORYAN LEE & SOUTHLAND BAND

Il gruppo, composto da cinque musicisti di grande esperienza, ha già condiviso il palco con artisti di fama nazionale e internazionale del calibro di Fabio Treves, Paolo Bonfanti, Big Fat Mama, Andy J. Forest, k Neal e B.B.King, nonché già partecipato a prestigiosi Festival in Italia e negli Stati Uniti.

Il repertorio spazia dal rock al blues passando per R&B, funky e soul

alternando cover rivedute in chiave personale e brani inediti con sonorità coinvolgenti che richiamano le radici più autentiche della musica americana. Il gruppo si compone di:

– Davide Serini | Chitarre e Voce

– Doryan Lee (Doriana Puccio) | Voce

– Patrizio Boschetti | Organo Hammond

– Luca Dalle Saline | Basso

– Stefano Alpa | Batteria

LA STORIA DI SIMONE DABUSTI