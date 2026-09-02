Santo Stefano d’Aveto: fungaiola cade sulla strada del Penna, in elicottero al pronto soccorso

Un’escursionista di 62 anni che alle 14.36 percorreva i boschi del monte Penna, è caduta riportando la sospetta frattura di una gamba. Il 118 ha inviato sul posto la Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto, il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Chiavari. Da Genova intanto decollava l’elicottero Drago che raggiunta la Val d’Aveto,imbarcava la donna trasportandola, secondo il sito del 118, all’eliporto di Cogorno e quindi, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Intervento in zona Casermette del Penna a Santo Stefano d’Aveto per una cercatrice di funghi di 62 anni, residente nell’entroterra, che, inciampando, si è procurata la distorsione della caviglia destra e non riusciva a proseguire. Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria che ha provveduto a prestare le prime cure. A seguire è intervenuto anche l’elisoccorso Drago con il suo equipaggio. La donna è stata recuperata è portata in piazzola a Cogorno. Da qui, in ambulanza, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. La persona che era in cerca di funghi con l’infortunata è stata accompagnata dal Soccorso alpino alla propria autovettura.