‘Santa’: ultimo appuntamento coi talks del 24 ore nel segno dell’arte contemporanea

Da Comunicazione – Comune di Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Talks – Summer Edition: il 4 Settembre l’appuntamento conclusivo dedicato all’arte contemporanea, allo Spazio Pubblico e alle nuove generazioni

Dopo gli incontri dedicati alla salute e al benessere e alla geopolitica, la manifestazione si concluderà venerdì 4 settembre alle ore 21.00 in Piazza Caprera a Santa Margherita Ligure con una riflessione sul ruolo dell’arte contemporanea come strumento di interpretazione del presente e sulle nuove modalità con cui opere, istituzioni culturali e artisti dialogano con le comunità e con i territori.

Salute e Benessere, Geopolitica, Arte Contemporanea: questi i temi dei tre appuntamenti liberi e gratuiti che hanno visto e vedranno l’intervento di autorevoli protagonisti del panorama culturale, scientifico e giornalistico italiano, con l’obiettivo di stimolare il dibattito e il confronto con il pubblico attorno ad alcune delle questioni più rilevanti della contemporaneità.

L’incontro del 4 settembre prenderà le mosse da una trasformazione sempre più evidente nel panorama culturale internazionale: l’arte contemporanea sta modificando il modo in cui viviamo e interpretiamo lo spazio pubblico. Sempre più spesso le opere escono dai musei e dalle gallerie per confrontarsi con il paesaggio urbano, coinvolgere le comunità e trasformare piazze, parchi e città in luoghi di esperienza, partecipazione e dialogo. Parallelamente, anche le istituzioni culturali sono chiamate a ripensare il proprio ruolo, sperimentando nuovi linguaggi e nuove forme di coinvolgimento capaci di avvicinare pubblici sempre più ampi, a partire dalle nuove generazioni.

Da queste premesse nasce una conversazione che riunirà artisti, progettisti e protagonisti del sistema dell’arte intorno a una domanda centrale: come si costruisce oggi il nostro sguardo sul contemporaneo? Attraverso prospettive ed esperienze differenti, il confronto offrirà una riflessione sul ruolo dell’arte come strumento di lettura della realtà e sul contributo che essa può apportare alla costruzione di nuovi spazi di cittadinanza culturale.

A discuterne saranno Ambra Castagnetti, artista, Sarah Cosulich, Direttrice della Pinacoteca Agnelli di Torino, Emilio Gola, artista, e Claudia Mainardi, architetto e co-founder di Fosbury Architecture. La conversazione sarà moderata dalla giornalista Adelaide Marchesoni.

Con questo appuntamento si conclude il percorso dei Santa Margherita Talks – Summer Edition, riaffermando la vocazione della rassegna a promuovere il dialogo tra cultura, territorio e società e a offrire strumenti di comprensione delle trasformazioni che stanno ridefinendo il nostro tempo.