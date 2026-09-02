Sanità: soccorsi a chi non rispetta le regole; quanto incidono sui bilanci?

Escursionisti privi di calzature idonee e di riserve d’acqua e di zuccheri; bagnanti inesperti o fiduciosi delle proprie forze che si tuffano nonostante il mare sia agitato e sia stata esposta la bandiera rossa; malesseri dovuti a intossicazioni etiliche o di droga. Queste situazioni richiedono spesso l’impiego di pubbliche assistenze, medici del 118, elicotteri, mezzi navali, droni, unità cinofile. Se le persone pagassero i soccorsi loro prestati, di quanto diminuirebbe il deficit sanitario? Magari non di molto, ma sicuramente ci sarebbero comportamenti più prudenti da parte di chi si avventura incoscientemente in situazioni pericolose senza un’adeguata attrezzatura. Fermo restando che ciò non riguarda certo chi viene soccorso per problemi sanitari, infortuni e lesioni provocate da fattori imprevedibili, il tèma suscita interesse e discussioni.