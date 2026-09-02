Recco. La “sagra” e l’ambiente: reti in mare per intercettare i residui dei fuochi

La Sagra del Fuoco di Recco conferma l’impegno per la tutela del mare. In occasione della manifestazione del 7 e 8 settembre sarà sperimentata la posa di reti a maglia sottile nello specchio d’acqua antistante il molo di Ponente per intercettare i residui provocati dagli spettacoli pirotecnici. Saranno collocate reti a maglia sottile lungo il molo e nello specchio acqueo antistante, interessato dalla possibile ricaduta del materiale di risulta dei fuochi d’artificio, come frammenti di plastica, stagnola e altri residui. L’attività verrà svolta dall’ufficio Ambiente del Comune di Recco in collaborazione con la Blackwave, di passeggiata Punta Sant’Anna, nella persona del legale rappresentante Stefano Bellotti, e con la cooperativa pescatori San Fortunato di Camogli e il suo presidente Massimiliano Fasce. L’installazione delle reti si aggiunge agli interventi già consolidati negli anni, che prevedono la pulizia delle aree di lancio, la differenziazione dei materiali recuperati e la bonifica dei fondali effettuata nei giorni successivi ai fuochi.