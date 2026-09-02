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Per tutto il Golfo Paradiso|
Recco: Futuro Nazionale, il referente è Alessandro Camporiondo
Dai Comitati Costituenti Riuniti della Liguria di Levante di Futuro Nazionale
Nasce ed è già operativo a Recco il Comitato di Futuro Nazionale N. 2089, che opererà su tutto il Golfo Paradiso.
Il referente è l’Ing. Alessandro Camporiondo.
Ad annunciarlo è Fabrizio Brignole, membro del Consiglio Nazionale del Partito.
“Sono particolarmente soddisfatto, in quanto a Recco è presente una consolidata tradizione di destra e sono certo che molti cittadini aderiranno alla nostra offerta politica. Il referente è molto motivato in tal senso. Il comitato agirà sul territorio in coordinamento con gli altri 11 già presenti sul territorio del Levante per rappresentare al meglio i valori e gli ideali propri di un Partito che si sta radicando sempre più”.