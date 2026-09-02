Recco: festa di N.S del Suffragio, sospeso lo spazzamento meccanizzato

Il Comune di Recco ha disposto la sospensione del servizio di spazzamento meccanizzato nelle vie del centro cittadino nei giorni 3, 4, 5, 7, 8 e 9 settembre. La decisione adottata dalla Giunta comunale intende ridurre i disagi durante le giornate di festività, in onore della Patrona.

“Abbiamo sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato, e il relativo divieto con rimozione forzata dei veicoli, per garantire una migliore fruibilità delle aree di sosta e delle strade del centro in preparazione e durante la Sagra del Fuoco”, dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.