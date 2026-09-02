Temi del giorno:
Mercoledì 2 settembre|
Cronaca/
RASSEGNA STAMPA. Amt: ancora scontro tra Tursi e la Regione
2 settembre 2026 | 05:48
Oggi, mercoledì 2 settembre, auguri a Antonino, Elpidio. Mercati settimanali: Camogli; Casarza; Levanto. Proverbi: “Il buongiorno si vede dal mattino”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Amt: ancora scontro tra palazzo Tursi e la Regione. Surf: la scena del Tigullio alza la voce “Servono servizi e barriere artificiali”.
Sestri Levante: depuratore, vertice in Comune. Sestri Levante: bufera sul consigliere Smeraldi. Chiavari: cade in moto: grave 18enne.
Rapallo: tunnel Fontanabuona, tensioni nella minoranza di sinistra. Portofino: rilasciato il permesso a piscina Splendido.
Camogli: nell’ex Barsanti ipotesi polo universitario e sede parco nazionale di Portofino. Uscio: Festival del tempo non solo cultura, anche indotto.
===