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Mercoledì 2 settembre

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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. Amt: ancora scontro tra Tursi e la Regione

2 settembre 2026 | 05:48
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Amt: ancora scontro tra Tursi e la Regione

Oggi, mercoledì 2 settembre, auguri a Antonino, Elpidio. Mercati settimanali: Camogli; Casarza; Levanto. Proverbi: “Il buongiorno si vede dal mattino”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Amt: ancora scontro tra palazzo Tursi e la Regione. Surf: la scena del Tigullio alza la voce “Servono servizi e barriere artificiali”.

Sestri Levante: depuratore, vertice in Comune.  Sestri Levante: bufera sul consigliere Smeraldi. Chiavari: cade in moto: grave 18enne.

Rapallo: tunnel Fontanabuona, tensioni nella minoranza di sinistra. Portofino: rilasciato il permesso a piscina Splendido.

Camogli: nell’ex Barsanti ipotesi polo universitario e sede parco nazionale di Portofino. Uscio: Festival del tempo non solo cultura, anche indotto.

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