Rapallo: riscaldamento, lavori alle scuole Antola, Da Vigo, Giustiniani

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento che servono i plessi scolastici degli istituti primari Antola e Da Vigo e della scuola secondaria di primo grado Giustiniani.

L’investimento consentirà di efficientare le strutture, garantendo massima sicurezza, risparmio energetico e ambienti caldi e confortevoli per alunni e personale scolastico in vista della stagione invernale.

Nel dettaglio, gli interventi previsti dal progetto riguardano: Scuole Antola e Da Vigo: la riqualificazione completa della centrale termica con adeguamento alle normative di prevenzione antincendio e la sostituzione degli aerotermi a servizio della palestra scolastica.

Scuola Media Giustiniani: la riparazione straordinaria e l’adeguamento impiantistico del sistema di riscaldamento.

Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio: «La cura degli edifici scolastici e la sicurezza dei nostri studenti rappresentano una priorità assoluta per l’Amministrazione. Grazie a questo progetto esecutivo andiamo a risolvere in maniera definitiva le criticità degli impianti termici nei plessi Antola, Da Vigo e Giustiniani. Si tratta di un intervento fondamentale non solo per garantire ambienti idonei e accoglienti durante i mesi freddi, ma anche per efficientare le nostre strutture dal punto di vista energetico e della sicurezza antincendio, ottimizzando la gestione dei patrimoni comunali».