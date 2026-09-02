Pallanuoto M/ Bogliasco 1951, annunciato Noa Burburan

Figlio di David Burburan, il “croato volante” che a cavallo tra secondo e terzo millennio militò a lungo in Italia, transitando anche dalla Liguria, Noa è cresciuto nel vivaio del Primorje EB, una delle società storiche della pallanuoto croata. Nel corso della sua formazione ha vestito anche la calottina dell’Opatija, prima di approdare al VK Solaris, difendendo a più riprese anche i colori nazionali nelle varie rappresentative giovanili.

Le prime parole di Noa Burburan

«Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia del Bogliasco 1951. Per me si tratta di una nuova esperienza e di una nuova sfida, che affronto con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi alla prova in un campionato importante come quello italiano. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e tutto l’ambiente di Bogliasco. Arrivo con tanta motivazione e con il desiderio di dare il massimo per la squadra. Spero che insieme possiamo vivere una stagione positiva, raggiungere i nostri obiettivi e toglierci tante soddisfazioni. Sono pronto a iniziare questa nuova avventura e a lavorare duramente fin dal primo giorno. Forza Bogliasco!»