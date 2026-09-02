Lavagna: ritorna la Cavi Borgo Sprint, gara ‘soft’ per tutti gli amanti del mare

Al via domenica 6 settembre, alle 17.00, la 32° edizione di Cavi Borgo Sprint – Trofeo Bagni Cigno, gara di Nuoto organizzata dall’ Associazione ‘ Il Muretto Cavi Borgo’. La particolarità dell’evento risiede nella lunghezza del percorso: circa 400 metri che fanno di questo trofeo una gara Sprint in confronto alla maggior parte delle traversate di almeno mille metri e/o pari al miglio Marino di 1852 metri. Questa lunghezza rende la gara praticabile per tutti i nuotatori e non solo per quelli in grado di affrontare le lunghe distanze. Da non tralasciare, infine l’ aspetto conviviale, con il ricco buffet presso i Bagni Cigno. L’organizzazione invita tutti coloro che amano il Nuoto a partecipare e a trascorrere un pomeriggio di divertimento, con un pizzico di sano agonismo natatorio. Per iscriversi c’è tempo fino a un’ora dalla partenza presso il punto d’incontro “Il Muretto Club”.