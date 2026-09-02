Genoa, dall’Hull City ecco Cody Drameh

Genoa CFC comunica di aver formalizzato l’acquisizione da Hull City AFC, a titolo definitivo, dei diritti sportivi del laterale Cody Drameh, nel contesto del trasferimento di Brooke Norton-Cuffy al Club inglese. Nato a Londra l’8 dicembre 2001, alcune presenze nelle Nazionali giovanili, Drameh è titolare di doppio passaporto, inglese/gambiano e ha all’attivo 235 partite nelle competizioni professionistiche di club, con uno score di 5 gol e 29 assist. La carriera si è dipanata tra Fulham (2017-20), Leeds United (2020-24), Cardiff City (2022), Luton Town (2023), Birmingham City (2023-24) e Hull City (2024-26).