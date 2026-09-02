Camogli: “Il giro della tonnara in 60 scatti”, mostra all’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina

Dopo la recente esposizione al Boschetto, la mostra fotografica di Romano Ferradini “Il giro della tonnara in 60 scatti” approda nell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina in via della Repubblica, 96. Inaugurazione sabato 5 settembre alle 10.30. Visitabile sabato e domenica fino al 19 settembre con orario 10-12 e 16.30-18.30 sabato e 10-12 domenica. Ingresso libero.