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Un'interrogazione|
Rapallo: “Iniziano le scuole, lo stato attuale degli edifici”
Da Andrea Carannante, capogruppo Libera Rapallo – unione Popolare
Interrogazione: certificati edilizia scolastica nel Comune di Rapallo
Premesso che: tra pochi giorni centinaia di alunni delle scuole statali riempiranno le aule degli edifici scolastici cittadini. Vi trascorreranno oltre duecento giorni, per un totale in media di milleduecento ore. Con loro (e per loro), sotto lo stesso tetto, decine tra docenti, dirigenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici;
Considerato che: le famiglie hanno diritto di conoscere lo stato delle “seconde case” dei loro figli. E lo stesso vale per il personale della scuola;
Atteso che: dal 19 settembre 2025 sono ancora in attesa di ricevere una integrazione a una precedente interrogazione riguardante gli edifici scolastici
Si interroga il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere se i seguenti edifici scolastici comunali: Asilo Nido Sant’Anna, Scuola d’infanzia Rainusso, Scuola Elementare Dellepiane, Scuola Elementare Marconi, Scuola Elementare Antola, Scuola Elementare Pascoli, Scuola Media Giustiniani, dispongono dei seguenti certificati Collaudo statico o certificato di staticità, Certificato di agibilità, Certificato di prevenzione incendi e Certificato di omologazione centrale termica
Si prega di rispondere con un sì o con un no.